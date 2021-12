Οικονομία

ΑΑΔΕ: Φορολογικοί έλεγχοι με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης

Στην Ελλάδα μόνο από τη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ κάθε λεπτό το δημόσιο χάνει έσοδα 1.008 ευρώ.

Ένας στους δέκα φορολογικούς ελέγχους του επομένου έτους θα αφορά μη ετήσιες υποχρεώσεις φορολογίας κεφαλαίου, με τα ακίνητα να έχουν την τιμητική τους εκτός από την αγορά και στις λίστες της εφορίας.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έδωσε εντολές για τους ελέγχους που θα πρέπει να διενεργήσουν το επόμενο έτος οι ελεγκτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Το 2022 θα διενεργηθούν 25.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Επιπλέον, το έτος 2022 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν εξοπλιστεί με νέα εργαλεία με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και περισσότερους από 900 υπαλλήλους να έχουν πλέον εκπαιδευτεί σε αυτές.

Το 2022 άλλωστε η ΑΑΔΕ σχεδιάζει αξιοποίηση και της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης με ένα σύστημα άντλησης στοιχείων, και αξιολόγησης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων που ελέγχονται διαδοχικά και επαληθεύονται συστηματικά.

Με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης και το συνδυασμό ειδικών αλγορίθμων εντοπίζουν με κριτήρια risk analysis τους ύποπτους για φοροδιαφυγή, πριν αναλάβουν οι ελεγκτές τα περαιτέρω. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να εφαρμόσει το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στο σύνολο της φορολογίας εντοπίζοντας περιπτώσεις απάτης στο φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, σε δασμούς, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενδοομιλικές συναλλαγές κ.λπ.

Στην Ελλάδα μόνο από τη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ κάθε λεπτό το δημόσιο χάνει έσοδα 1.008 ευρώ έναντι 4.000 ευρώ στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε, όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση της Κομισιόν για το έλλειμμα ΦΠΑ. Συνολικά το 2019 η Ελλάδα έχασε έσοδα 5,3 δισ. ευρώ από την κλοπή ΦΠΑ η οποία συντελείται κυρίως μέσω του εθνικού σπορ της μη έκδοσης αποδείξεων. Τα τελευταία χρόνια η βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης φαίνεται να έχουν αποδώσει καρπούς, χωρίς βεβαίως να έχει εκλείψει σε καμία περίπτωση το πρόβλημα. Η πρόοδος όμως αποτυπώνεται στα στοιχεία που δείχνουν κλείσιμο της ψαλίδας από το 29% το 2018 στο 25,8% το 2019 όσον αφορά το κενό ΦΠΑ.

Πηγή: euro2day.gr

