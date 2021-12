Πολιτική

Όμικρον - Οικονόμου για σχολεία: αλλαγές στα πρωτόκολλα, αν χρειαστεί (βίντεο)

Τι είπε για τις μάσκες, τα γήπεδα, τα self test, τα μέτρα στήριξης σε όσους πλήττουν τα νέα μέτρα, τις αντιδράσεις και τις επικρίσεις για “αιφνιδιασμό” της Κυβέρνησης.

«Είναι απολύτως κατανοητή η κούραση για την πανδημία, που κρατάει δύο χρόνια, που έχει δημιουργήσει έναν θυμό σε πολίτες, για διαφορετικά πράγματα. Άλλος θυμώνει γιατί δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για όλους, άλλος γιατί λαμβάνονται μέτρα για την εστίαση, άλλος γιατί έχει κάνει και τις τρεις δόσεις του εμβολίου και πάλι δεν είναι “ελεύθερος”. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν υπάρχει απόφαση να πάρεις που να είναι ευχάριστη μετά από δύο χρόνια», είπε ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Σχετικά με την επίσπευση της εφαρμογής μέτρων, που έχουν τεθεί από σήμερα σε ισχύ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε πως «όταν τα δεδομένα αλλάζουν με τόσο δυναμικό τρόπο, οφείλεις τάχιστα να αλλάζεις την στρατηγική σου. Δεν αλλάζει ότι κάναμε μέχρι τώρα, είχαμε την στρατηγική των αυστηρών μέτρων σε συνδυασμό με την λειτουργία των καταστημάτων τα Χριστούγεννα, ευελπιστώντας να ισχύσει το ίδιο και την Πρωτοχρονιά. Καθώς είμαστε λίγο πίσω από όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες, “σώσαμε” τα Χριστούγεννα κι ελπίζαμε ότι θα “σωθεί” και η Πρωτοχρονιά, όμως η δυναμική της πανδημίας έφερε νωρίτερα τα μέτρα που ούτως ή άλλως θα λαμβάνονταν σε λίγες ημέρες. Είναι μια λεπτή ισορροπία».

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ακόμη ότι «από τον Απρίλιο έχουν διατεθεί δωρεάν 83 εκατομμύρια self test σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια πολίτες. Δεν λέω ότι είναι αξιόπιστα 100%, αλλά έχουν εντοπίσει πολλά περιστατικά, κυρίως στα σχολεία όπου εντοπίστηκαν κρούσματα σε παιδιά, που έκαναν μετά μοριακό τεστ. Μας έχει βοηθήσει αυτό να εντοπίσουμε πάρα πολλά κρούσματα».

Σχετικά με όσα δηλώνουν και δημοσίως μέλη της Επιτροπής και όσα τελικώς αποφασίζονται από την Κυβέρνηση, σχετικά με τα μέτρα για την πανδημία, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «σημασία έχει τι γράφουν τα πρακτικά της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που καταλήγουν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις για μέτρα προς την Κυβέρνηση. Από την αρχή της πανδημίας μέχρι τώρα, δεν έχουμε υπονομεύσει το έργο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και πάντοτε τα μέτρα ακολουθούν τις εισηγήσεις των ειδικών».

Για τα μέτρα στα γήπεδα

«Μιλάμε για μέτρα που θα ισχύσουν σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια διέξοδος το ποδόσφαιρο και είναι και ένα πλήγμα, ειδικά για όποιον έχει εισιτήριο διαρκείας, έχω και εγώ εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης μου ομάδας, έχω το ίδιο κάθισμα εδώ και χρόνια. Το προηγούμενο διάστημα, όλοι βλέπαμε αποσπάσματα στην τηλεόραση, παρατηρήσαμε ότι δεν ήταν εφικτό να επιτηρήσουν οι ομάδες να φορούν όλοι οι φίλαθλοι μάσκες στις εξέδρες. Τα μέτρα αφορούν μια ηλικία που είναι ευάλωτη απέναντι στην μετάλλαξη Όμικρον. Είναι μια έκτακτη κατάσταση που επιβάλλει για λίγο να στερηθούμε κάποιες εξόδους και διεξόδους, θα περάσει και αυτό», απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε ερώτημα για τα μέτρα που αφορούν τα γήπεδα.

Για τις μάσκες

Σε ότι αφορά τις μάσκες και τις συστάσεις των ειδικών για την χρήση μάσκας ενισχυμένης προστασίας, ο κ. Οικονόμου διευκρίνισε ότι «οι επιστήμονες μας λένε πως πάντοτε έχουμε την επιλογή της διπλής μάσκας - που παράγεται στην Ελλάδα και πωλείται σε χαμηλή τιμή - και προσφέρει την ίδια προστασία με την μάσκα αυξημένης προστασίας. Έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις κερδοσκοπίας στις τιμές μασκών και αναμένεται να υπάρξουν βαριές ποινές σε όσους προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν μια έκτακτη, κοινωνική κρίση».

Για τα σχολεία

«Παρακολουθούμε καθημερινά τα δεδομένα της διασποράς της μετάλλαξης και εμείς και οι ειδικοί επιστήμονες. Θα αξιοποιήσουμε ότι εργαλείο έχουμε στα χέρια μας, πολύ αυστηρά τεστ για να είμαστε σίγουροι κατά την επιστροφή στα σχολεία. Τα πρωτόκολλα που είχαμε στα σχολεία δούλεψαν και καταφέραμε να κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά από τον Σεπτέμβριο μέχρι τα Χριστούγεννα. Κανείς δεν το περίμενε αυτό στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Έκλεισαν μόνο 200 τμήματα από 80.000 τμήματα σε όλη την χώρα. Αν χρειαστεί θα υπάρξουν αλλαγές στα πρωτόκολλα. Όλοι θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Το μήνυμα προς τους πολίτες είναι ότι θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια στις 10 Ιανουαρίου», επεσήμανε ο κ. Οικονόμου.

Αναφορικά με νέα μέτρα στήριξης σε κλάδους που πλήττονται και από τα νέα μέτρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως «όπως και το προηγούμενο διάστημα, δεν αφήσαμε κανέναν μόνο του, δεν επιτρέψαμε να υπάρξουν αδικίες, έτσι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όσους πλήττονται από την πανδημία, ο κόσμος να είναι σίγουρος για αυτό».

Ερωτηθείς εάν πρόκειται να υπάρξει επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού, ο κ. Οικονόμου είπε πως είναι μια πρόταση που «αξιολογείται, βλέπουμε τα δεδομένα και την πορεία των εμβολιασμών και θα παρθούν οι αποφάσεις, αν χρειαστεί. Πήραμε και αν χρειαστεί θα ξαναπάρουμε δύσκολες αποφάσεις που είχαν πολιτικό κόστος. Η στρατηγική είναι συγκεκριμένη: να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, να στηρίξουμε το ΕΣΥ και να κρατήσουμε την χώρα ανοιχτή. Μπορεί να υπάρχουν μικρές μεταβολές λόγω της δυναμικής της πανδημίας, αλλά ό,τι πρέπει θα το κάνουμε».

Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Τετάρτης κυκλοφόρησε το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, με τίτλο «5ο κύμα: : Απροετοίμαστοι , Αντιφατικοί, Επικίνδυνοι, Και σε διακοπές», σχετικά με το νέο κύμα του κορονοϊού και την διαχείριση του από την κυβέρνηση:

Το πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την πανδημία και τα μέτρα, η Σοφία Βούλτεψη και ο Πάνος Σκουρλέτης:









