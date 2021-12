Πολιτισμός

“Το Πρωινό”: η Μαίρη Χρονοπούλου σε μια εξομολόγηση από καρδιάς (βίντεο)

Στο στούντιο της εκπομπής βρέθηκε η δημοφιλής ηθοποιός, στέλνοντας ένα μήνυμα θέλησης και ζωής. Τι είπε για τον “μισό” έρωτα της ζωής της, την μαγειρική και τα φιλμ νουάρ που γύρισε.

«Ήταν πολύ σκληρή η καθημερινότητα μου, επίπονη και σκληρή. Επί 1,5 χρόνο ταλαιπωρήθηκα φρικτά, αλλά να ΄μια… στα πόδια μου!», είπε η Μαίρη Χρονοπούλου, που βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό».

Μιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά, στους οποίους έκανε διάφορα δώρα, ζήτησε να προβληθεί μια φωτογραφία της από το πρόσφατο παρελθόν, λέγοντας «εκεί είμαι 18 κιλά, πριν από 2-3 χρόνια. Με παρέλαβε γύρω στα 100 κιλά ο φυσιοθεραπευτής μου και τώρα είμαι 62 κιλά. Είναι ένα μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα: ήμουν χοντρή και ανάπηρη και πάλεψα και κατάφερα, όχι να είμαι ο Κεντέρης, αλλά κάνω πέντε βήματα, μπορώ να βάφομαι, να φτιάχνω τα μαλλιά μου».

Αναφέρθηκε πολλές φορές με γλυκύτητα και ευγνωμοσύνη στον φυσιοθεραπευτή, ο οποίος την βοήθησε να σταθεί και πάλι στα πόδια της, λέγοντας χαρακτηριστικά «όταν ήρθε ο άνθρωπος στο σπίτι μου, ήμουν κατσούφα και μουντρούχα. Είχα σταματήσει όχι μόνο να γελάω, ακόμη και να χαμογελάω. Τον πρώτο μήνα με σήκωσε όρθια. Δεν είχα σταθεί ποτέ όρθια. Με έμαθε από την αρχή το γέλιο και το χαμόγελο, πώς να στέκομαι όρθια, στους δύο μήνες με έμαθε πως να κάνω 1-2 βήματα. Τώρα πάω στο μπάνιο μόνη μου, κάνω 3 μπάνια την ημέρα, πριν με έκαναν μπάνιο με ένα ντους».

«Ήταν φρίκη. Ήταν μια οδυνηρή και επίπονη κατάσταση», είπε η Μαίρη Χρονοπούλου, αναφερόμενη στα προβλήματα που αντιμετώπιζε επί σειρά ετών, λέγοντας ακόμη πως «δεν χρειάστηκα βοήθεια από αλλού. Ο ψυχολόγος είναι μέσα μας, ο Θεός είναι μέσα μας. Είχα έναν άνθρωπο κοντά μου κάθε ημέρα που με βοηθούσε, τον φυσιοθεραπευτή μου και με μπαλέτο, με pilates, με φυσιοθεραπεία και μαλάξεις κατάφερα να σηκωθώ».

Όπως αποκάλυψε, «το όνειρο μου ήταν να είμαι χορεύτρια. Είχα το ψώνιο του χορού, αλλά είχα ύψος 1,75 μ. ξυπόλητη, ήμουν άχαρη. Στον δρόμο μου φώναζαν «ψηλοκαμήλα» και κρυβόμουν. Είχα υποστεί bullying».

Σε ότι αφορά την εξωτερική της εμφάνιση και την καλλιτεχνική διαδρομή της, η Μαίρη Χρονοπούλου είπε «δεν είμαι σταρ, προσπαθούσα να είμαι μια καλή ηθοποιός. Δεν νομίζω ότι τραγουδούσα τελείως καλά, ήμουν σωστή στο τραγούδι. Όμορφη δεν νομίζω απόλυτα ότι ήμουν, μια γοητεία είχα».

Για τους άνδρες της ζωής της και την μαγειρική, η δημοφιλής ηθοποιός είπε «δεν με “πέταξαν” οι άντρες, είχα μια καλή ζωή. Αν σερβίρεις στο αρσενικό ένα καλό φαΐ είναι σαν να κάνεις τρεις ερωτικές πράξεις. Απόλυτα πιστεύω ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Μου αρέσει να περιποιούμαι τον άνδρα που έχω πλάι μου. Γκέισσα κανονική…. Είμαι καλύτερη μαγείρισσα από ό,τι ηθοποιός. Δεν μου άρεσαν τα κοκκινιστά και τα λεμονάτα. Έφτιαχνα πάντα γκουρμεδιές. Ο Φρέντυ Γερμανός είχε πει ότι όταν φτιάχνει η Μαίρη Χρονοπούλου μακαρονάδες φούρνου, τρέμουν τα ιταλικά εστιατόρια».

«Δεν είμαι πολύ δυναμική. Πάλευα να δείχνω δυναμική», είπε η Μαίρη Χρονοπούλου στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα, προσθέτοντας πως «το θέμα του #MeToo είναι ακανθώδες και περίπλοκο, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό» και συμπληρώνοντας ότι «ερωτεύτηκα μιάμιση φορά στην ζωή μου. Η μισή φορά ήταν μόνο στην φαντασία μου, δεν το είπα ποτέ. Μερικές φορές μου λείπει ένας σύντροφος. Μπορεί να ήθελα να έχω έναν σύντροφο δίπλα μου. Έχω πολλούς φίλους, έχω κάνει καλή επένδυση στην φιλία».

Η Μαίρη Χρονοπούλου αναφέρθηκε στην καθημερινότητα της στην Παιανία, όπου ζει, λέγοντας πως μεταξύ άλλων, κυκλοφορεί και βγαίνει και στα μπαράκια της περιοχής, αλλά και στην συμμετοχή της στην σειρά «Έτερος εγώ», σε έναν ρόλο που γράφτηκε μόνο για εκείνη και θα υποδυθεί τον χαρακτήρα μιας γυναίκας του υποκόσμου.

Είπε ακόμη πως «δεν βλέπω όλες μου τις ταινίες όταν παίζονται στην τηλεόραση. Δυστυχώς δεν προβάλλονται τα φιλμ νουάρ που κάναμε με τον Κούρκουλο ή τον Καζάκο. Βάζουν τα μιούζικαλ στην τηλεόραση συνέχεια».

Στο κλείσιμο της συνέντευξης στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Μαίρη Χρονοπούλου τραγούδησε και το ρεφρέν ενός από τα τραγούδια της που έγιναν γνωστά από τον κινηματογράφο και όπως σημείωσε ακόμη παραμένουν δημοφιλή, μεταξύ άλλων, στο YouTube.

Παρακολουθήστε την εξομολόγηση της Μαίρης Χρονοπούλου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

