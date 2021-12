Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Σκληρή απάντηση στον Σοϊλού

Ηχηρή απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών για το μεταναστευτικό έδωσε ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.



"Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είναι απέναντι σε κάθε προσπάθεια "εργαλειοποίησης" της μεταναστευτικής κρίσης και εμφανώς η προστασία των συνόρων καθιστά την Ευρώπη ισχυρή απέναντι σε εκβιαστικές απαιτήσεις. Αυτή είναι η αποστολή της Frontex, αυτή είναι η κυριαρχική ευθύνη της χώρας μας", δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, αναφορικά με τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού για το προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα και την Frontex.

Και προσθέτει: "Προστατεύουμε τα σύνορα μας με αποφασιστικότητα και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Θα έπρεπε, βέβαια, η Τουρκία, εφαρμόζοντας την Κοινή Δήλωση, να είχε προλάβει - ως οφείλει - τις παράνομες αναχωρήσεις. Με αυτό τον τρόπο θα είχε προλάβει και τα πρόσφατα θανατηφόρα ναυάγια".

"Κάθε βάρκα που δεν ξεκινά, σώζει ζωές και βοηθά στην καταπολέμηση των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών", καταλήγει ο κ. Μηταράκης.

