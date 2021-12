Life

“Το Πρωινό”: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με τραγούδια και εκπλήξεις (εικόνες)

Η παρέα του «Πρωινού», αποχαιρετά τη χρονιά που φεύγει με εορταστική διάθεση! Ποια θα είναι καλεσμένοι.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2021, η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας, αλλά και όλη η παρέα του «Πρωινού», αποχαιρετούν τη χρονιά που φεύγει με εορταστική διάθεση!

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 09:50, η αγαπημένη καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή του ΑΝΤ1 θα είναι κοντά μας με τραγούδια, χορό, γαστρονομικές προτάσεις, αστρολογικές προβλέψεις, αλλά και πολλές εκπλήξεις.

Πρόσωπα που έχουμε αγαπήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο μάς δίνουν τις ευχές τους για το νέο έτος και μοιράζονται μαζί μας ξεχωριστές και μοναδικές στιγμές που έχουν ζήσει παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας δίνει την πρώτη του συνέντευξη, μετά τις τελευταίες του δηλώσεις. Λόγια από καρδιάς, αλλά και μια έκπληξη που θα τον συγκινήσει.

Για τα εορταστικά εδέσματα και τη διακόσμηση της ημέρας, ο Πέτρος Συρίγος μάς ετοιμάζει τραγανό χοιρινό καρέ στο φούρνο με λαχανικά και σάλτσα σύκου, ενώ ο Νίκος Κωνστάντης μάς δείχνει τον πιο εντυπωσιακό και εύκολο τρόπο για να στολίσουμε το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.

Σε εορταστική διάθεση και… τα άστρα. Η Λίτσα Πατέρα δίνει τις αναλυτικές της προβλέψεις για όσα επιφυλάσσει η νέα χρονιά για κάθε ζώδιο.

Καλεσμένος την Παραμονή Πρωτοχρονιάς ο Διονύσης Σχοινάς, ο οποίος μας αποκαλύπτει ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός ευτυχισμένου γάμου και τι είναι αυτό που κρατά ζωντανή μια σχέση στο πέρασμα του χρόνου. Ο αγαπημένος τραγουδιστής με «όχημα» τις επιτυχίες του υπόσχεται ένα μουσικό ταξίδι που θα έχει προορισμό το κέφι και τη χαρά!

