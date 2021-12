Πετρούνιας - Μιλλούση: Το καλύτερο δώρο που της έκανε για τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Life

Πετρούνιας - Μιλλούση: Το καλύτερο δώρο που της έκανε για τα Χριστούγεννα

Η αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” μίλησε η Βασιλική Μιλλούση και μοιράστηκε τις αναμνήσεις της από τα Χριστούγεννα όταν ήταν παιδί.

Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε και το ωραιότερο δώρο που της έχει κάνει ο Λευτέρης Πετρούνιας.

«Χριστούγεννα για μένα σημαίνει φωτάκια, στολισμός, γλυκά και ζεστασιά. Θυμάμαι ζεστασιά και γαλήνη από τα παιδικά μου Χριστούγεννα. Η πιο έντονη ανάμνησή μου από τότε ήταν όταν περιμέναμε να ανοίξουμε τα δώρα μας την Πρωτοχρονιά. Πηγαίναμε με την αδερφή μου και κοιτούσαμε μέσα από τα χαρτάκια για να δούμε τι είναι το κάθε δώρο. Με τη μεγάλη μου κόρη τη Σοφία θα φτιάξουμε μαζί μελομακάρονα, στολίσαμε και μαζί το δέντρο. Ο Άγιος Βασίλης τους έχουμε πει ότι έρχεται από την καμινάδα, θα του δώσουμε μπισκότα, θα μας αφήσει τα δώρα και θα φύγει», είπε η Βασιλική Μιλλούση.

Όσον αφορά για το καλύτερο δώρο που της έχει κάνει ο Λευτέρης Πετρούνιας είπε: «Πρόπερσι τα Χριστούγεννα μου λέει ο Λευτέρης “άνοιξε να σου πω λίγο, θέλω κάτι να σου φέρω, βγες στο μπαλκόνι” και είδα το αυτοκίνητό μου με έναν κόκκινο φιόγκο».

