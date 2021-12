Κοινωνία

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: Αναστέλλονται και οι σχολικές εκδρομές

Το 22% των εβδομαδιαίων κρουσμάτων αφορούν παιδιά ηλικίας 4-18 ετών.

Διευκρινήσεις και για τη λειτουργία των σχολείων περιλαμβάνει η νέα ΚΥΑ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και περιλαμβάνει τα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, αναστέλλονται οι σχολικές εκδρομές, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο εντός και εκτός της Επικράτειας.

Ωστόσο, παρά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, πρόθεση της κυβέρνησης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να επιστρέψουν οι μαθητές στα θρανία στις 10 Ιανουαρίου, ωστόσο ήδη αποφασίστηκε να μην γίνουν οι πενθήμερες σχολικές εκδρομές.

Κορονοϊός: Παιδιά το 22% των κρουσμάτων

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 20 Δεκεμβρίου 2021 - 26 Δεκεμβρίου 2021 το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών είναι 10.293, αποτελώντας το 22% (-19% από την προηγούμενη εβδομάδα) στο σύνολο των κρουσμάτων (Iso Week 51).

