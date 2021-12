Κόσμος

Κλιματική αλλαγή – Μαλιμπού: πλημμύρες και κατολισθήσεις (βίντεο)

Δραματικές εικόνες με κατολισθήσεις στην Καλιφόρνια. Στο έλεος του καιρού κατασκηνωτές.

Καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες έπληξαν τη Νότια Καλιφόρνια τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας και κατολισθήσεις.

Στο Μαλιμπού την Πέμπτη υπερχείλισε ρέμα προκαλώντας πλημμύρα σε χώρο κάμπινγκ με τροχόσπιτα, με τους εκδρομείς να κολλάνε στο σημείο με τα οχήματά τους και τα πράγματά τους να παρασύρονται.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων, ενώ μία από τους κατασκηνωτές είπε πως βοήθησαν μία μητέρα με το μωρό της να μπουν σε βάρκα.

Σε άλλα σημεία της πόλης έκλεισαν κεντρικοί δρόμοι και αυτοκινήτοδρομοι, ενώ μεγάλη κατολίσθηση μπλόκαρε μία από τις λωρίδες κεντρικού αυτοκινήτοδρομου, στα βόρεια τούνελ.

