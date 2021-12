Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις για το 2022 (βίντεο)

Τι αναφέρει αναλυτικά, η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, για κάθε ζώδιο και όσα πρέπει να περιμένει στην νέα χρονιά.

«Μπαίνουμε στην εποχή του Υδροχόου και αλλάζουν πολλά πράγματα. Λέγαμε ότι θα γίνουν συναρπαστικές αλλαγές για να πάμε στα καλύτερα. Αυτές τις αλλαγές τις βλέπουμε», είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας τις αστρολογικές προβλέψεις για το 2022, στην εκπομπή «Το Πρωινό» την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Όπως είπε η αστρολόγος, «αυτός ο χρόνος θα έχει πολλά καλά. Το 2021 μας ταλαιπώρησε με τον κορονοϊό, αλλά έχω κάποιες καλές όψεις που μας δίνουν ελπίδα για το 2022».

Η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στην ευεργετική επίδραση του Δία, «του Αϊ Βασίλη του ζωδιακού κύκλου», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, που μπαίνει στους Ιχθύες, αλλά και στον Ποσειδώνα που σχετίζεται με τον Θεό, την θρησκεία και την φιλανθρωπία, ενώ προέβλεψε πως και στον τομέα του πολιτισμού θα υπάρξουν σπουδαία και εμπνευσμένα έργα το 2022.

«Παγκόσμιος πόλεμος δεν γίνεται μέσα στο 2022, οι αντιστάσεις στις Κυβερνήσεις και οι αντιδράσεις που βλέπουμε γύρω – γύρω συνεχίζονται, ο κορονοϊός θα συνεχίσει να υπάρχει, ωστόσο θα βρεθούν φάρμακα», προσέθεσε.

«Από την Πρωτοχρονιά και μετά μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι πάρα πολύ καλό», σημείωσε η αστρολόγος, τονίζοντας πως «τον Απρίλιο, σαν να γίνεται ένα θαύμα, πάρα πολλά ζώδια θα ωφεληθούν».

Ακόμη, όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, «χάρη στην Αφροδίτη, το 2022 θα υπάρχουν κεραυνοβόλοι έρωτες στους οποίους δεν θα μπορείς να αντισταθείς, θα γίνουν πολλοί γάμοι, αλλά θα έχουμε και πολλές.. .απιστίες!».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο, για το 2022

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την παραμονή της Πρωτοχρονιάς:

