Κορονοϊός - Καπραβέλος για 16χρονη διασωληνωμένη: ολονύχτια μάχη για να σωθεί

Τι αποκάλυψε για τα rapid test που είχε κάνει το κορίτσι, που είναι ανεμβολίαστο έναντι του κορονοϊού. Συγκλονίζει το μήνυμα του Διευθυντής της ΜΕΘ.

Τον αγώνα που δόθηκε, ώστε να κρατηθεί στη ζωή η 16χρονη με κορονοϊό στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» περιέγραψε ο Νίκος Καπραβέλος, Διευθυντής στη Β’ ΜΕΘ του νοσοκομείου, προειδοποιώντας ότι «έχει σημασία ότι κάθε σύμπτωμα πλέον θα πρέπει να το παίρνουμε σοβαρά υπόψιν, ακόμα κι αν το αντιγονικό τεστ βγει αρνητικό», όπως της 16χρονης.

«Περάσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά στην εντατική και συνεχίζουμε να περνάμε. Πολλές βεβαιότητες διαψευστήκανε. Δεν περιμέναμε στο τέλος του 2021 να βρισκόμαστε σε αυτή την έκτακτη κατάσταση, μεγάλη η πίεση στο σύστημα υγείας… Οι εντατικές του νοσοκομείου μας είναι γεμάτες» ανέφερε ο κ. Καπραβέλος.

Συμπλήρωσε πως «αγωνιζόμασταν όλη τη νύχτα να σώσουμε ένα παιδί 16 χρονών, ένα κοριτσάκι που μάς ήρθε με κορωνοϊό και διασωληνώθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Από το σπίτι ήρθε, δυστυχώς τρία τεστ αντιγονικά βγαίνανε αρνητικά, οι συνάδελφοι γιατροί δυστυχώς υποτίμησαν την κατάσταση. Θα πρέπει, εφόσον υπάρχουν συμπτώματα να ανησυχούμε και να προστρέχουμε τους γιατρούς».

Το κορίτσι, όπως τόνισε, ήταν στα πρόθυρα ανακοπής με τρομακτική μεγάλη υποξυγοναιμία, προσθέτοντας ότι «ο αγώνας ξεκίνησε από το τμήμα επειγόντων περιστατικών, δυσκολευτήκαμε όλη τη νύχτα να το φέρουμε σε μια ισορροπία, ευτυχώς αντέδρασε στις θετικές πιέσεις και στους αναπνευστήρες που χρησιμοποιήσαμε, ήδη είναι σε καλύτερη κατάσταση, όμως μας έκανε εντύπωση το γεγονός, φοβηθήκαμε ότι ήταν η Όμικρον, είναι η Δέλτα».

«Καθυστέρησαν να το φέρουν στο νοσοκομείο το κορίτσι γιατί με τα αντιγονικά τεστ νομίσανε ότι ήταν ένα κοινό κρυολόγημα. Οι υποξυγοναιμίες σε ένα παιδί 16 ετών δεν δείξανε μια εικόνα τόσο αρνητική, όταν βέβαια έφτασε στο ‘παρά πέντε’ ευτυχώς που προλάβαμε… Γι’ αυτό θέλει πολλή προσοχή», είπε ο Νίκος Καπραβέλος.

«Είναι σε καλύτερη κατάσταση, αντέδρασε στη θεραπεία. Όταν ένα παιδί 16 χρονών κινδυνεύει, κινδυνεύει όλη η χώρα. Δυστυχώς δεν ήταν εμβολιασμένο το παιδί» διευκρίνισε ο κ. Καπραβέλος.

