ATP Cup: Ο Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από την πρεμιέρα

Τελευταία στιγμή ο Έλληνας πρωταθλητής απέσυρε την συμμετοχή του από την πρεμιέρα της διοργάνωσης.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρέθηκε στις κερκίδες με πάγο στον αγκώνα στον οποίον εγχειρήστηκε πρόσφατα, απέσυρε τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του απέναντι στον Χούμπερτ Χουρκάτς στο ATP Cup και τον αντικατέστησε ο Αριστοτέλης Θάνος που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση,

Όπως είναι γνωστλό ο Έλληνας πρωταθλητής, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, αποχώρησε από τους τελικούς Nitto ATP 2021 πριν από ενάμιση μήνα μετά από έναν αγώνα λόγω του ίδιου τραυματισμού στον αγκώνα, ενώ στη συνέχεια υπόβληθηκε σε επέμβαση.

«Η ανάρρωση από την επέμβαση στον αγκώνα μου τον Νοέμβριο είναι σε καλό δρόμο για τη Μελβούρνη και σήμερα ήταν ένα προληπτικό βήμα για να βεβαιωθώ ότι θα φτάσω στη Μελβούρνη», είπε ο Τσιτσιπάς. «Θα βλέπουμε μέρα με τη μέρα, αγώνα με αγώνα μέχρι τότε».

Ο Τσιτσιπάς έχει αποσυρθεί μόνο από αυτό το εναρκτήριο ματς στο παιχνίδι του Δ' Ομίλου. Η επόμενη αναμέτρηση της Ελλάδας θα είναι το βράδυ της Δευτέρας με την Αργεντινή.

Ο Πολωνός Καμίλ Μάιχτσακ κέρδισε τον Μιχάλη Περβολαράκη με 6-1, 6-4 και έδωσε στη χώρα του προβάδισμα 1-0.

