Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΟΔΥ: “Σαρώνει” η Όμικρον σε Αττική και μεγάλες πόλεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της γονιδιωματικής επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2021.



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γονιδιωματικής επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2021 έχουν διαγνωσθεί 100 συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης με τον ιό SARS-CoV-2 που φέρουν το στέλεχος Omicron (B.1.1.529). Όπως σημειώνει ο ΕΟΔΥ, τα κρούσματα αυτά δεν αντανακλούν τον πραγματικό αριθμό κρουσμάτων Όμικρον στην κοινότητα, αλλά μόλις έναν αριθμό ύποπτων κρουσμάτων προς επιβεβαίωση, μαζί με έναν αριθμό περιστατικών που διερευνήθηκαν κατόπιν τυχαίας δειγματοληψίας από τα κρούσματα που έχουν διαγνωσθεί στις Κινητές Ομάδες Υγείας(ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ.

Παράλληλα σε έξι εργαστήρια ανά την επικράτεια διενεργείται έλεγχος για πιθανά δείγματα Όμικρον με τη μέθοδο real-time PCR (μέθοδος S gene drop out) που μπορεί να διαχωρίζει με μεγάλη αξιοπιστία τα δείγματα Όμικρον από τα υπόλοιπα στελέχη. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 6.604 θετικά δείγματα για SARS-CoV-2 το διάστημα από τις 20/12/2021 έως και τις 30/12/2021. Από τα 6.604 θετικά δείγματα τα 2.840 βρέθηκαν θετικά σε Όμικρον(43,0%)με τα ποσοστά ανά ημέρα να κυμαίνονται μεταξύ 12,5% και 62,1%. Στις 30/12/2021 το ποσοστό των θετικών δειγμάτων για το στέλεχος Όμικρον ήταν 62,1%.

Συγκεκριμένα, στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) στην περιοχή της Αττικής, το 52,3% (954/1.825) των θετικών PCR αφορούσαν κρούσματα Όμικρον, με τα ημερήσια ποσοστά να κυμαίνονται από 0% έως 78,0%. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ το 45,3% (424/935) των θετικών PCR αφορούσαν κρούσματα Όμικρον, με τα ημερήσια ποσοστά να κυμαίνονται από 0% έως 58,7%, ενώ στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΙΝΕΒ - ΕΚΕΤΑ το 7,0% (31/442) των θετικών PCR αφορούσαν κρούσματα Όμικρον, με τα ποσοστά ανά ημέρα να κυμαίνονται μεταξύ 0% και 11%. ,

Στα δείγματα από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, το 35,7% (383/1.073) των θετικών PCR αφορούσαν κρούσματα Όμικρον, με τα ποσοστά ανά ημέρα να κυμαίνονται μεταξύ 0% και 59,1%. Στα δείγματα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης το 45,7% (859/1.878) των θετικών PCR αφορούσαν κρούσματα Όμικρον, με τα ποσοστά ανά ημέρα να κυμαίνονται μεταξύ 0% και 71,2%. Στα δείγματα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 41,9% (58/119)των θετικών PCR αφορούσαν κρούσματα Όμικρον, με τα ποσοστά ανά ημέρα να κυμαίνονται μεταξύ 0% και 68,7%.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Καρέλιας “χρύσωσε” τους εργαζόμενους για άλλη μια χρονιά

Κορονοϊός - Τζανάκης για σχολεία: αν ανοίξουν, θα κλείσουν σε 5 - 10 ημέρες

Κορονοϊός: 1 θάνατος κάθε 17 λεπτά στην Ελλάδα!