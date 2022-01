Αθλητικά

Λίβερπουλ: απέναντι στην Τσέλσι χωρίς τον Κλοπ

Χωρίς τον προπονητή της θα παραταχθεί η Λίβερπουλ απέναντι στην Τσέλσι.

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα καθίσει στον πάγκο της Λίβερπουλ στο αυριανό ντέρμπι με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», καθώς οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν σήμερα ότι ο Γερμανός τεχνικός υποβλήθηκε σε τεστ που έδειξε ότι είναι ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Έτσι, θα απουσιάσει από την αυριανή αναμέτρηση με τους «μπλε», καθώς μπήκε σε καραντίνα, αφού παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, ενώ τους «ρεντς» θα καθοδηγήσει τεχνικά στο παιχνίδι ο βοηθός του, Πέπιν Λίντερς.

«Τα τεστ, στα οποία υποβλήθηκαν όλα τα μέλη της πρώτης ομάδας δεν αποκάλυψαν νέα κρούσματα μεταξύ των παικτών πλην των τριών που επιβεβαίωσε ο Κλοπ την Παρασκευή» προσθέτει μεταξύ άλλων η Λίβερπουλ στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε και καταλήγει: «Όμως, τρία μέλη του σταφ επέστρεψαν ύποπτα θετικά αποτελέσματα».

