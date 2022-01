Κοινωνία

Βασιλακόπουλος: Αντί να κλείνει η χώρα, να κλείνονται οι ανεμβολίαστοι

Κατηγορηματικός ήταν ο Καθηγητής Πνευμονολογίας στο άνοιγμα των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σημείωσε ότι «100% πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία 10 Ιανουαρίου, πρέπει οι γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους όπως εγώ το δικό μου, και οι ηλικιωμένοι να περιορίσουν σημαντικά τη δραστηριότητά τους».

Μάλιστα, επισήμανε ότι αντί να κλείνει η χώρα και οι εμβολιασμένοι, θα πρέπει να «κλείνονται» περισσότερο οι ανεμβολίαστοι, λέγοντας ότι «αντί να κλεινόμαστε όλοι οι υπόλοιποι για να προστατέψουμε τους ξεροκέφαλους συμπολίτες μας που δεν εμβολιάζονται, θα πρέπει οι εμβολιασμένοι να λειτουργούμε κανονικά στη ζωή μας, παίρνοντας τη λοίμωξη σαν απλό κρυολόγημα, κι αυτοί που είναι τελείως απροστάτευτοι να περιορίσουν ακόμα περισσότερο την δραστηριότητά τους για να προστατευτούν μέχρι να κάνουν το βήμα κοινής λογικής, να πάνε να εμβολιαστούν, δεν υπάρχει άλλη λύση».

