Ιταλία: Σκότωσε τον γιο του και έκρυψε το πτώμα στην ντουλάπα

Φρικιαστικό έγκλημα στην Ιταλία την Πρωτοχρονιά με θύμα ένα 7χρονο παιδί.



Φρικιαστικό έγκλημα διαπράχθηκε στη Βαρέζε, πόλη του Βορρά της Ιταλίας, την Πρωτοχρονιά, όταν ο Ντάβιντε Παϊτόνι, 40 ετών, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι το παιδί του, 7 ετών, και κατόπιν έκρυψε το πτώμα μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού του.

Στη συνέχεια τηλεφώνησε στη σύζυγο του, με την οποία είναι σε διάσταση, και της ζήτησε να κατέβει από το διαμέρισμά της για να της παραδώσει, δήθεν, το παιδί. Όταν την είδε, προσπάθησε να τη μαχαιρώσει, αλλά η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί και να σωθεί.

Σε γραπτό μήνυμα που άφησε πλάι στο πτώμα του παιδιού, ο Ντάβιντε Παϊτόνι ανέφερε ότι η δολοφονία αποτελούσε πράξη εκδίκησης εναντίον της γυναίκας του και ζητούσε συγγνώμη μόνο από τον ηλικιωμένο πατέρα του.

Φέρεται να είχε σκοπό να αυτοκτονήσει, αλλά καραμπινιέροι έπειτα από ανθρωποκυνηγητό τον εντόπισαν σε αποθήκη έξω από τη Βαρέζε και τον συνέλαβαν.

Πολλοί διερωτώνται για ποιο λόγο οι δικαστικές αρχές επέτρεψαν στον σαραντάχρονο να περάσει την Πρωτοχρονιά με τον γιό του. Βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό, λόγω απόπειρας δολοφονίας συναδέλφου του, που είχε διαπράξει μόλις ένα μήνα νωρίτερα. Έκανε χρήση κοκαΐνης και η γυναίκα του είχε ζητήσει διαζύγιο λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι το έγκλημα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

