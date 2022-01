Πολιτική

Γεωργιάδης για Σύνταγμα: απαράδεκτες οι εικόνες στην αλλαγή του χρόνου (βίντεο)

Προαναγγελία του Υπ. Ανάπτυξης για αλλαγές στο πλαφόν για τα μοριακά τεστ κορονοϊού. Τι είπε για τα μέτρα στήριξης κλάδων, λόγω των νέων μέτρων, αλλά και για τα σχολεία.

«Οι εικόνες αυτές είναι εντελώς απαράδεκτες. Μόλις τις είδα, εγώ κάλεσα την Αστυνομία και μου είπαν ότι αυτό κράτησε περίπου μισή ώρα» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την εικόνα με τους εκατοντάδες αλλοδαπούς που συνωστίζονταν στο Σύνταγμα στην αλλαγή του χρόνου, πολλοί εξ αυτών χωρίς καν να φορούν προστατευτική μάσκα.

Προσέθεσε πως οι αστυνομικοί του είπαν ότι έγινε ενημέρωση τους ότι δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση, λόγω των μέτρων για την πανδημία και μέσα σε μισή ώρα είχαν φύγει οι συγκεντρωμένοι από την Πλατεία Συντάγματος.

«Κάθε χρόνο συμβαίνει αλλοδαποί να βρίσκονται στην Πλατεία Συντάγματος για την αλλαγή του χρόνου. Από το 2000 είδα πλάνα στο Youtube, καθώς οι Έλληνες είναι στα σπίτια για την αλλαγή του χρόνου», συμπλήρωσε ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σχετικά με την πορεία της πανδημίας, τα νέα μέτρα και την στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «περιμέναμε την άνοδο στα κρούσματα, να έχουμε 30.000 κρούσματα την ημέρα, αλλά ήρθε μια εβδομάδα νωρίτερα. Δεν πρέπει να κοιτάμε σκέτο το νούμερο αυτό. Δεν υπάρχει επίπτωση και επιβάρυνση στο σύστημα υγείας. Όποιος είναι εμβολιασμένος και νοσεί από την μετάλλαξη Όμικρον, έχει ήπια συμπτώματα και σε πέντε ημέρες το περνάει, σαν κρυολόγημα. Δυστυχώς, έχουμε ακόμη και την μετάλλαξη Δέλτα».

«Για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα έχουμε μεγάλη αναστάτωση στην ζωή μας, διότι θα έχουμε μια κορύφωση της πανδημίας. Όσο δεν μεγαλώνει η πίεση στο σύστημα υγείας, δεν υπάρχει προοπτική για νέα μέτρα. Εάν τελικώς ληφθούν, αυτά θα αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών και η προστασία τους. Εγώ πλην την γενικής καραντίνας, δεν αποκλείω κανένα άλλο μέτρο, όπως η επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, «αυτήν την εβδομάδα θα αποφασιστούν τα μέτρα για τους πληττόμενους κυρίως στον κλάδο της νυχτερινής διασκέδασης και των catering, που οι μεν έκλεισαν και οι δε είχαν 100% ακυρώσεις. Έχουν πληγεί πολλοί κλάδοι, αλλά όχι όλοι το ίδιο, είναι άλλο να κλείνει ένα μαγαζί και άλλο να έχει ωράριο έως τις δώδεκα τα μεσάνυχτα, όπως τα καταστήματα εστίασης. Πρέπει να τα δούμε και υπό το πρίσμα των δυνατοτήτων της οικονομίας, καθώς έχει ξεκινήσει μια καινούρια χρονιά».

Για τα σχολεία σημείωσε πως ως πατέρας και όχι ως Υπουργός, καθώς δεν έχει σχετική αρμοδιότητα λέει ότι «δεν μου αρέσουν τα κλειστά σχολεία. Στον μικρό μου γιό η τηλεκπαίδευση βοήθησε λίγο, αλλά όχι τελείως, ενώ ο άλλος μου γιός που είναι στην ηλικία της προετοιμασίας να δώσει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, έχει απορρυθμιστεί τελείως Ως Υπουργός Ανάπτυξης λέω ότι κλειστά σχολεία σημαίνουν αναστάτωση στην οικονομία, αλλά ένα οι επιστήμονες πουν άλλα, θα το δούμε»

Για το πλαφόν στα pcr tests

«Στα rapid test έχει λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και ενώ το πλαφόν είναι 10 ευρώ, μπορεί ο πολίτης να το βρει σε φαρμακεία και 5 και 6 και 7 ευρώ. Στο pcr test έχουν «κλειδώσει» στα 60 ευρώ οι τιμές στα ιδιωτικά κέντρα, θα ξαναδούμε την τιμή του πλαφόν, σήμερα κιόλας θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Ξέρετε όμως ότι άλλο κόστος έχουν για τις μεγάλες αλυσίδες και άλλες για τα μικρά διαγνωστικά κέντρα».

Τέλος, αναφέρθηκε στο κατάστημα εστίασης στην Κυψέλη, όπου έγινε έλεγχος την Πρωτοχρονιά και βρέθηκε σωρεία παραβάσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «στην Κυψέλη, έγινε το αμίμητο. Ήρθε σε μένα η πληροφορία για το μαγαζί της Κυψέλης, ενημέρωσα την υπηρεσία, έκανε έλεγχο και «σφράγισε» το μαγαζί. Το επόμενο μεσημέρι ήταν πάλι ανοιχτό, πήγαμε πάλι και το ξανακλείσαμε. Χθες το βράδυ τουλάχιστον ήταν κλειστό».

