Κορονοϊός: “Πυρά” ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Γεωργιάδη στον ΑΝΤ1

Κριτική στην κυβέρνηση ότι «δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα» ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ζητά ο Αλέξης Χαρίτσης.



Κριτική στην κυβέρνηση ότι «δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα» ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή σημερινές δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε ανακοίνωσή του υπό τον τίτλο: «Αμετανόητοι αρνητές της πραγματικότητας και της επιστήμης παρά τα μαύρα ρεκόρ», ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ειδικότερα ότι «η Κυβέρνηση, διά του τηλε-υπουργού Ανάπτυξης, παρά την τραγική επιδημιολογική εικόνα της χώρας, τις πρωτιές σε κρούσματα και απώλειες, τα ανύπαρκτα αντανακλαστικά απέναντι στην επιθετικότητα της μετάλλαξης Ο, παρά τις προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και εν τέλει τις καθυστερημένες και ανεπαρκείς υγειονομικές παρεμβάσεις που οδήγησαν μεταξύ άλλων στο "εορταστικό Βατερλώ" της εστίασης, έρχεται να ανακοινώσει για μια ακόμη φορά το τέλος της πανδημίας σε ένα με ενάμιση μήνα».

Αναφέρει επίσης ότι «ο πάντα πρόθυμος να επαναλάβει τις αντιεπιστημονικές ασυναρτησίες του αρχηγού του, κ. Γεωργιάδης μας διαβεβαίωσε ακόμη ότι, παρά την εκτίναξη του αριθμού κρουσμάτων το ΕΣΥ, δεν πιέζεται για την ώρα και ευχήθηκε φτύνοντας το πέτο του και χτυπώντας ξύλο να μην συμβεί κάτι τέτοιο». Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «όταν μία κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, δεν νιώθει την ανάγκη να κάνει οτιδήποτε για να στηρίξει το ΕΣΥ και τους ανθρώπους του, αδιαφορεί για την υγειονομική ανασφάλεια και την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών αρνούμενη τη συνταγογράφηση και αποζημίωση των τεστ (rapid και PCR) εγκαταλείποντας τους σε ατελείωτες ουρές έξω από δομές και διαγνωστικά κέντρα».

Στον ίδιο τόνο η αξιωματική αντιπολίτευση σχολιάζει πως «μια κυβέρνηση που δεν διαθέτει δωρεάν, ούτε επιβάλλει διατίμηση στις μάσκες υψηλής προστασίας, δεν κάνει ιχνηλάτηση και δεν κρίνει αναγκαία την παρέμβαση για τη μείωση διασποράς του ιού στα σχολεία και στα ΜΜΜ το μόνο που της μένει να κάνει, είναι να χτυπήσει ξύλο και να αφήνει τον καθένα να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, στη συγκεκριμένη περίπτωση να πουλάει… μια άλλη πραγματικότητα».

Χαρίτσης: Δωρεάν σύστημα ιχνηλάτησης με συνταγογράφηση των τεστ

Δημόσιο και δωρεάν σύστημα ιχνηλάτησης με συνταγογράφηση των τεστ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έλεγε ότι έχουμε τα πιο φτηνά τεστ στην Ευρώπη. Την καλωσορίζουμε στην πραγματικότητα: τις ντροπιαστικές, ατέλειωτες ουρές της ταλαιπωρίας και την οικονομική αιμορραγία χιλιάδων πολιτών», δήλωσε ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης.

«Έστω και τώρα, η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να σταματήσει να βάζει πλάτη στο πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος της κοινωνίας», σημείωσε. Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι «η λύση είναι μία, αυτή που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης: οργανωμένο, δημόσιο και δωρεάν σύστημα ιχνηλάτησης με συνταγογράφηση των τεστ».

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται «την ώρα που τα ρεκόρ κρουσμάτων σπάνε το ένα μετά το άλλο, η πολιτική της κυβέρνησης έχει οδηγήσει το λαό στις ατέλειωτες ουρές των ελάχιστων μονάδων του ΕΟΔΥ και των διαγνωστικών κέντρων, να πληρώνει απ’ το τσακισμένο του εισόδημα για μοριακά και rapid τεστ και στη συνέχεια να εγκαταλείπεται στο έλεος της “ατομικής ευθύνης” και στα πρωτόκολλα – λάστιχο, που προβλέπονται ειδικά για τους εργαζόμενους με το αίσχος της 5ήμερης καραντίνας, προκειμένου να μη διαταραχθεί η “λειτουργία της οικονομίας”. Απέναντι σ’ αυτήν την τραγική κατάσταση, που θα επιδεινωθεί ενόψει και του ανοίγματος των σχολείων, το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι η εξασφάλιση μαζικών κι επαναλαμβανόμενων δωρεάν τεστ για όλους, με στήριξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με το αναγκαίο προσωπικό και τα μηχανήματα, με περισσότερες κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ και φυσικά με επίταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί και η δωρεάν χορήγηση μοριακού τεστ σε όσους το έχουν ανάγκη, με βάση τις επιστημονικές ενδείξεις και στο πλαίσιο της απαραίτητης ιχνηλάτησης».

