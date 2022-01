Πολιτική

Γκάγκα: Να ανοίξουν τα σχολεία - Τα μοριακά τεστ δεν είναι για όλους

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η Αν. Υπ. Υγείας για την εξάπλωση της πανδημίας, την πίεση στο ΕΣΥ και το αυξημένο ενδιαφέρον πολιτών για την υποβολή τους σε pcr test ανίχνευσης κορονοϊού.

Για τη μετάλλαξη Όμικρον μίλησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

«Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει να έχουμε τις επόμενες ημέρες 60,000 κρούσματα ή περισσότερο», απάντησε ερωτηθείσα αν μπορεί να φτάσουν σε τέτοιους αριθμούς τα κρούσματα και ξεκαθάρισε πως, «η μετάλλαξη Όμικρον κυριαρχεί στον γενικό πληθυσμό, αλλά όχι στα νοσοκομεία. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς έχουν όλοι την μετάλλαξη Δέλτα».

Σχετικά με την ανοσία που ενδεχομένως παρέχει η Όμικρον, είπε πως «δεν έχουμε γνώση ακόμη αν όποιος νοσήσει με την μετάλλαξη Όμικρον, αποκτά καλύτερη ανοσία. Είναι αρκετά νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Είναι απαραίτητος σε κάθε περίπτωση ο εμβολιασμός» και υπενθύμισε πως «έχουμε αναφορά και για τρεις λοιμώξεις σε έναν άνθρωπο, όχι μόνο για δεύτερη νόσηση του ίδιου ατόμου».

«Αρχικά έτσι είχε ειπωθεί, δεν φαίνεται όμως τα παιδιά να είναι πιο ευάλωτα στην μετάλλαξη Όμικρον. Βλέπουμε μεγάλη μεταδοτικότητα, αλλά ήπια νόσηση», απάντησε σε ερώτημα σχετικά με το αν τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στη μετάλλαξη Όμικρον και σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων ξεκαθάρισε:

«Εγώ είμαι πάντα από αυτούς που λένε ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά και είναι πολλοί οι λόγοι. Στο σχολείο τα παιδιά κάνουν τεστ, φοράνε μάσκα, είναι σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε σχέση με το να είναι στην παιδική χαρά, όπως είδα χθες που πέρασα από μια παιδική χαρά. Είναι απαραίτητο και για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι κλειστά τα σχολεία».

«Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το επίπεδο του 70% στον γενικό πληθυσμό σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, έχουν ανέβει τα επίπεδα του εμβολιασμού και έχουμε καθημερινά πολλά ραντεβού. Φαίνεται ότι η Όμικρον περνάει πιο ήπια από την Δέλτα, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι», σημείωσε αναφορικά με τον εμβολιασμό και τις μεταλλάξεις.

Ενώ για το ερώτημα των ημερών, αν δηλαδή η Όμικρον μπορεί να φέρει το τέλος της πανδημίας, εξέφρασε την πεποίθηση πως «πιστεύω ότι είμαστε στο τέλος του κορονοϊού, διότι η Όμικρον είναι περισσότερο μεταδοτική και με πιο ήπια νόσηση, αλλά δεν πρέπει να είμαστε χαλαροί και πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, διότι βλέπετε πως και η γρίπη που την έχουμε 100 χρόνια κάθε τόσο κάνει εξάρσεις. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί οι άνθρωποι, κυρίως οι μεγαλύτερης ηλικίας».

Όσο αφορά στα τεστ, είπε πως «είναι αξιόπιστα τα rapid test, αυτό είπε και ο κ. Ζαούτης στην ενημέρωση για τον κορονοϊό. Δεν χρειάζονται για πολλούς τα μοριακά τεστ, ταλαιπωρείται πολύ ο κόσμος για να κάνει μοριακό τεστ και οι γιατροί που συμμετέχουν στην διαδικασία έχουν κουραστεί πολύ, χωρίς να υπάρχει λόγος για να κάνουν οι περισσότεροι pcr test».

Και κατέληξε υπενθυμίζοντας πως, «αν έχουμε συμπτώματα μένουμε στο σπίτι, αν χρειαζόμαστε πιστοποιητικό νόσησης και είμαστε ανεμβολίαστοι κάνουμε pcr test, αν είμαστε εμβολιασμένοι είναι αρκετό το rapid».

