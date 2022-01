Κόσμος

Αϊτή: Απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού

Απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του καταγγέλλει ο Πρωθυπουργός της χώρας της οποίας ο Πρόεδρος δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες.

Ένοπλοι αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον πρωθυπουργό της Αϊτής Αριέλ Ανρί κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης, το Σάββατο, για την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, «συμμορίτες και τρομοκράτες» προσπάθησαν να πυροβολήσουν τον πρωθυπουργό σε μια εκκλησία, στην πόλη Γκονέβ, στη βόρεια Αϊτή, ενώ ήταν σε εξέλιξη η τελετή για τα 218 χρόνια από την ανεξαρτησία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από τα πυρά. Η αστυνομία δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτόν τον απολογισμό.

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος των υπόπτων που πυροβόλησαν την αυτοκινητοπομπή του Ανρί.

Η επίθεση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αξιωματούχων στην Αϊτή, η οποία έχει βυθιστεί σε πολιτική αναταραχή μετά τη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ, τον περασμένο Ιούλιο. Ο Ανρί ανέλαβε την πρωθυπουργία λίγο αργότερα. Ακόμη δεν έχουν προκηρυχθεί προεδρικές εκλογές για την ανάδειξη του διαδόχου του Μοΐζ.

