Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: πέθανε γιατρός, νοσηλεύεται η κόρη του

Θρήνος για τον επιστήμονα, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Δεν συναινούσε να νοσηλευθεί, παρά τις πιέσεις συναδέλφων του. Πως είναι η κατάσταση της υγείας της κόρης του.

Θλίψη σκόρπισε στο Λουτράκι η είδηση του θανάτου του ιατρού-παθολόγου Θανάση Καραμπάτου, 70 ετών, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό.

Ο Θανάσης Καραμπάτος παρά την άσχημη κατάσταση της υγείας του, δεν ήθελε να νοσηλευθεί, αν και ανεμβολίαστος, σύμφωνα με πληροφορίες του Loutrakiblog.gr

Την Κυριακή, συνάδελφοί του ιατροί τον παρακαλούσαν να σπεύσει στο νοσοκομείο, αλλά μάταια…

Την Δευτέρα, η σύζυγός του κάλεσε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Όταν έφθασε το ασθενοφόρο ήταν ήδη νεκρός..

Είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος επί δημαρχίας Παύλου Παύλου και ήταν εκτός από πολύ καλός επιστήμονας, πολύ αγαπητός ως άνθρωπος και καλός οικογενειάρχης.

Η θυγατέρα του, επίσης ιατρός η ίδια, (βρίσκεται σε αναστολή γιατί δεν έχει εμβολιαστεί), νοσεί από κορονοϊό και νοσηλεύεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας.

Αίσθηση εν τω μεταξύ έχει προκαλέσει και ο θάνατος ένθερμου αντιεμβολιαστή γιατρού στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατέληξε από επιπλοκές του κορονοϊού.

