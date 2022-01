Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ρεκόρ με πάνω από 50000 κρούσματα την Τρίτη (εκτιμήσεις)

Τι δείχνει η πορεία των αναφορών θετικών τεστ μέχρι το μεσημέρι. Για αντιμετώπιση της 'Όμικρον σαν να ειναι "καινούριος ιός" κάνει λόγο ο Αθ. Τσακρής.

Νέο «μαύρο» ρεκόρ κρουσμάτων αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Τρίτη ο ΕΟΔΥ, στη σκιά της Όμικρον που μεταδίδεται με ραγδαίους ρυθμούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων το πρωί είχε φτάσει τις 33.000, άρα αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσεις τις 55.000, νούμερο αρκετά υψηλότερο από το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν τα 40.560.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τρίτη είναι η μέρα κατά την οποία πάντα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των κρουσμάτων, ενώ σήμερα θα προσμετρηθούν οι λοιμώξεις από το Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν και τις οικογενειακές ή άλλου είδους συνάξεις.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα (3/1) καταγράφηκαν 36.246 κρούσματα, ενώ είχαν προηγηθεί

17.633 την Κυριακή (2/1),

30.010 το Σάββατο (1/1),

40.560 την Παρασκευή (31/12),

35.580 την Πέμπτη (30/12),

28.828 την Τετάρτη (29/12),

21.657 την Τρίτη (28/12) και

9.284 την Δευτέρα (27/12).

«Σαν να είναι καινούργιος ιός…»

«Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ένα καινούργιο ιό» τόνισε ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αθανάσιος Τσακρής. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι «αυξάνονται τα κρούσματα γιατί είναι σαν να ήμασταν όπως πέρυσι, χωρίς να έχουμε το εμβόλιο λίγο – πολύ. Ίδια κατάσταση, δεδομένου ότι η μεταδοτικότητά του δεν έχει να κάνει με το ότι ο ιός είναι πιο μεταδοτικός, δεν έχει και περιθώριο να είναι πιο μεταδοτικός, ήταν ήδη πολύ μεταδοτικός από τις προηγούμενες παραλλαγές. Ήρθε η Όμικρον η οποία δεν μπορούν πια ούτε αυτοί που είναι εμβολιασμένοι, ούτε αυτοί που έχουν νοσήσει προηγουμένως, να αποτρέψουν τη λοίμωξη».

«Φαίνεται ότι και στις επόμενες ημέρες δεν θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την αύξηση των κρουσμάτων, δηλαδή θα δούμε ό,τι βλέπουμε και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη», δήλωσε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος.

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης.εκτίμησε ότι σήμερα τα κρούσματα στην Αττική μόνο μπορεί να ξεπεράσουν τις 20.000, λέγοντας «η διασπορά ξεκίνησε στις 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα δείγματα των λυμάτων και μέσα στην εβδομάδα προ Χριστουγέννων έγινε η πρώτη αύξηση, που κορυφώθηκε το τριήμερο των Χριστουγέννων».

