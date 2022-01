Πολιτισμός

“Θωρηκτό Αβέρωφ”: Το podcast του ΓΕΕΘΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το podcast έχει τον τίτλο «Το Πλοίο-Σύμβολο της Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας του Ελληνισμού» και πραγματεύεται την ιστορία του θρυλικού θωρηκτού.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 109 ετών από την ιστορική ναυμαχία της Λήμνου, στις 5 Ιανουαρίου 1913, που κατέληξε σε περιφανή νίκη του Πολεμικού Ναυτικού, αφιερώνει το όγδοο κατά σειρά podcast στρατιωτικής θεματολογίας στο θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ.

Το podcast είναι αφιερωμένο στο πολεμικό πλοίο, που πρωταγωνίστησε στη ναυμαχία όπως και στην απελευθέρωση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη νικηφόρα για τη χώρα μας έκβαση του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου.

Το podcast έχει τον τίτλο «Το Πλοίο-Σύμβολο της Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας του Ελληνισμού» και πραγματεύεται την ιστορία του θρυλικού θωρηκτού Γεώργιος Αβέρωφ, της ελληνικής ναυαρχίδας που δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία της και που δεν έχασε ποτέ σε καμία μάχη, ούτε σε εκείνη με τον χρόνο, παραμένοντας μέχρι και σήμερα το καύχημα του στόλου και ο ζωντανός θρύλος του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην απαγγελία ιστορικών κειμένων συμμετείχε ο ηθοποιός Στάθης Ματζώρος.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ – “Στέκι Βιολογικού”: Αποκλειστικές εικόνες μετά την κατάληψη 34 χρόνων

Κορονοϊός - Πλεύρης: Κοντά στα 50000 τα κρούσματα και σήμερα

Σχολεία – Κόπτσης στον ΑΝΤ1: Όλες οι δομές ανοιχτές για τα rapid των μαθητών