Κοινωνία

Κορονοϊός - Αστυνομικοί: χιλιάδες κρούσματα σε όλη την Ελλάδα

Διαμετρικά αντίθετος με τον μεγάλο αριθμό μολύνσεων είναι ο αριθμός των νοσηλειών. Τι δήλωσε ο Θεοδωρικάκος. Πόσοι νοσούν στην Πυροσβεστική.

(εικόνα αρχείου)

Στο περιθώριο της συνάντησής του με τον πρύτανη του ΑΠΘ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ρωτήθηκε αν τα κρούσματα κορονοϊού έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Ελληνική Αστυνομία.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες σε όλη την Ελλάδα, ως ενεργά κρούσματα κορονοϊού φέρονται να είναι περίπου 2.000 αστυνομικοί.

Ωστόσο, ευτυχώς λίγοι είναι οι αστυνομικοί που νοσηλεύονται σε κάποιο νοσοκομείο, όπως ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, λέγοντας πως συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του Σώματος.

Αναλυτικά, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε πως «Η Ελληνική Αστυνομία είναι τμήμα της κοινωνίας και υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι έχουν νοσήσει. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στη λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες αιχμής που αφορούν την ασφάλεια. Θέλω να σας αναφέρω ότι ο αριθμός των αστυνομικών που βρίσκονται σε νοσοκομεία είναι μόλις 20 από τη συνολική δύναμη των 56.500 και γι’ αυτό δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα και υλοποίηση των σχεδιασμών ώστε η Ελληνική Αστυνομία να προσφέρει το κρίσιμο αγαθό της ασφάλειας στους πολίτες».

ΠΣ: Καμία διατάραξη της λειτουργίας του Σώματος εξαιτίας της πανδημίας

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφέρονται τα εξής:

«Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων δημοσιογράφων, ενημερώνουμε ότι το ποσοστό των νοσούντων από την πανδημία στο Πυροσβεστικό Σώμα ανέρχεται σε ποσοστό 2% από τη συνολική δύναμη των 13.720 υπηρετούντων σε αυτό.

Το ποσοστό αυτό δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στο σύνολο της Επικράτειας. Δεν υφίσταται, συνεπώς, κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς όλες οι Υπηρεσίες είναι επαρκώς στελεχωμένες και συνεχίζουν κανονικά το έργο τους».

