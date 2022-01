Life

Grammy: “Θύμα” της Όμικρον και τα βραβεία

Αναβάλλεται για δεύτερη χρονιά η τελετή απονομής των βραβείων Grammy. Διαδικτυακά και φέτος το Φεστιβάλ Σαντάνς λόγω της πανδημίας.

Η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy που ήταν προγραμματισμένη για τις 31 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες, αναβάλλεται επ’ αόριστον, καθώς επικρατεί «αβεβαιότητα» λόγω της παραλλαγής Όμικρον, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

«Η διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης στις 31 Ιανουαρίου συνεπάγεται, πολύ απλά, τεράστιο ρίσκο», εξήγησαν η Recording Academy και το τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Μια νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί «προσεχώς», πρόσθεσαν.

Η παραλλαγή Όμικρον έχει επικρατήσει στις ΗΠΑ, όπου την Δευτέρα καταγράφηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο νέα κρούσματα της Covid-19, αριθμός ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας.

Εξάλλου, επικαλούμενοι την «εκπληκτικά υψηλή» μεταδοτικότητα της Όμικρον, οι διοργανωτές του κινηματογραφικού φεστιβάλ Σαντάνς αποφάσισαν ότι και φέτος θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, αφού εγκαταλείφθηκε η ιδέα μιας «υβριδικής εμπειρίας», την οποία είχαν προετοιμάσει.

Το φεστιβάλ επρόκειτο να ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου στη Γιούτα.

