ΝΒΑ - Μπακς: Απουσία Αντετοκούνμπο και νέα ήττα

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν δεύτερη διαδοχική ήττα στο Fiserv Forum.



Χωρίς τον -ασθενή- Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τους Γκρέισον Άλεν και Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο στο πρωτόκολλο Υγείας του ΝΒΑ, εκεί όπου βρίσκεται και ο-προπονητής- Μάικ Μπουντενχόλζερ, οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν δεύτερη διαδοχική ήττα στο Fiserv Forum-μετά τους Πίστονς-, αυτή τη φορά με 117-111, από τους Τορρόντο Ράπτορς.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ σημείωσε 33 πόντους-ρεκόρ σεζόν-, καθώς οι φιλοξενούμενοι Καναδοί νίκησαν τους Μιλγουόκι Μπακς για να επεκτείνουν το σερί νικών τους σε τέσσερις αγώνες. Ο Κρις Μίντλετον σημείωσε 25 πόντους για το Μιλγουόκι, ενώ ο ΝτεΜάρκους Κάζινς στο αντίο του στην ομάδα έφτασε σε double double (15 πόντοι, 10 ριμπάουντ) .

Ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς με ρεκόρ-σεζόν 36 πόντους και ρεκόρ-καριέρας 13 ριμπάουντ και η Γιούτα Τζαζ κέρδισε τους Ντένβερ Νάγκετς με 115-109 το βράδυ της Τετάρτης. Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε το 64ο triple-double στην καριέρα του με 26 πόντους, 21 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Οι Νάγκετς ήταν ξανά-για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι- χωρίς τον προπονητή τους Μάικλ Μαλόουν καθώς και τους Τζεφ Γκριν και Ζέκ Ννάτζι λόγω πρωτοκόλλων Υγείας και ασφάλειας.

Ασταμάτητος ο Τζοέλ Εμπίντ, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 31 πόντους και βοήθησε τους Σίξερς να νικήσουν με 106-116 τους Μάτζικ στο Ορλάντο, φτάνοντας τις πέντε σερί νίκες.

Με buzzer-beater του Πόρτερ, οι Ρόκετς κέρδισαν 114-111 τους Ουίζαρντς στην Ουάσινγκτον, νίκη-θρίλερ με 99-97 για τους Σπερς στην Βοστώνη, σε ένα παιχνίδι όπου ο προπονητής των νικητών, Γκρεγκ Πόποβιτς έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του NBA με 2.000 αγώνες στον πάγκο της ίδιας ομάδας.

Οι Νετς επέστρεψαν από το -19 και νίκησαν με 129-121 τους Πέισερς στην Ιντιάνα στο ντεμπούτο του Κάϊρι Ίρβινγκ, που σταμάτησε στους 22 πόντους, σε ένα ματς όπου για τους νικητές πέτυχε 39 πόντους ο Κέβιν Ντουράντ.

Τη βραδιά της...απόσυρσης της φανέλας του Ντιρκ Νοβίτσκι στο στο «Airlines American Center», οι Μάβερικς με 26 πόνΤους του Λούκα Ντόντσιτς νίκησαν με 99-82 τους Ουόριορς. Ο Στεφ Κάρι έμεινε στους 14 πόντους για το Γκόλντεν Στέιτ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σαρλότ-Ντιτρόιτ 140-111

Ουάσινγκτον-Χιούστον 111-114

Ορλάντο-Φιλαδέλφεια 106-116

Βοστώνη-Σαν Αντόνιο 97-99

Ντάλας-Γκόλντεν Στέιτ 99-82

Ιντιάνα-Μπρούκλιν 121-129

Μιλγουόκι-Τορόντο 111-117

Μινεσότα-Οκλαχόμα 98-90

Ντένβερ-Γιούτα 109-115

Σακραμέντο-Ατλάντα 102-108

Πόρτλαντ-Μαϊάμι 109-115

