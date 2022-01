Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι 10 συχνότερες ερωτήσεις - απαντήσεις από τον ΕΟΔΥ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε αν διαγνωστείτε θετικός στην Covid-19 και τα πιστοποιητικά που πρέπει να εκδώσετε.

Τις δέκα συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για την νόσο covid-19 δημοσίευσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

"Παρακαλούμε πριν επικοινωνήσετε με τον ΕΟΔΥ αναζητήστε την απάντηση στο ερώτημα σας στις παρακάτω συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις", αναφέρει ο ΕΟΔΥ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι "για εξατομικευμένες ιατρικές οδηγίες με βάση το ιατρικό σας ιστορικό, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον θεράποντα ιατρό σας".

Ακολουθούν οι ερωτήσεις-απαντήσεις από τον ΕΟΔΥ:

Διαγνώστηκα θετικός με (αντιγονικό rapid ή μοριακό έλεγχο pcr) τι πρέπει να κάνω;

Παραμένω σε απομόνωση τουλάχιστον 5 ημέρες και αποφεύγω την επαφή με άλλα άτομα.

Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες απομόνωσης.

Βγαίνω από την απομόνωση αν μετά το τέλος του 5ημερου δεν έχω συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο, χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.

Κάνω χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή χρήση διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της απομόνωσης.

Έχω έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τι πρέπει να κάνω;

Α) είμαι εμβολιασμένος με ενισχυτική δόση ή εμβολιασμένος με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες :

Απαιτείται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για 10 ημέρες και

Πραγματοποιώ (PCR ή Rapid AntigenTest) την 5ηημέρα μετά την έκθεση

Β) είμαι ανεμβολίαστος ή εμβολιασμένος με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση :

Μένω σε απομόνωση για 5 ημέρες και αποφεύγω την επαφή με άλλα άτομα

Πραγματοποιώ (PCR ή Rapid AntigenTest) την 5ηημέρα μετά την έκθεση

Μετά την 5η μέρα κάνω χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή χρήση διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

Είμαι υγειονομικός και έχω βρεθεί θετικός / είμαι στενή επαφή κρούσματος

Ισχύουν τροποποιημένες οδηγίες

Νοσώ από Sars-Cov-2 τι βεβαίωση πρέπει να προσκομίσω στην εργασία μου;

Η βεβαίωση θετικού αποτελέσματος αποτελεί το αποδεικτικό νόσησης,

Αν απαιτείται αναρρωτική άδεια μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικογενειακό/θεράποντα ιατρό σας ή στον ιατρό εργασίας της Εταιρείας που εργάζεστε

Ο ΕΟΔΥ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Γραμμή Υπ. Εργασίας: 1555

Για τα σχολεία γραμμή επικοινωνίας (Task Force) : 210-3493958, 210-3493867

Είμαι στενή επαφή κρούσματος και βρίσκομαι σε υποχρεωτική καραντίνα, τι βεβαίωση πρέπει να προσκομίσω στην εργασία μου;

Ο ΕΟΔΥ δεν χορηγεί βεβαιώσεις καραντίνας για στενές επαφές.

Η βεβαίωση καραντίνας των στενών επαφών χορηγείται αποκλειστικά από την ΓΓΠΠ.

Έχω self-test θετικό τι πρέπει να κάνω;

Η διενέργεια σε self-test είναι μια ενδεικτική διαδικασία και το αποτέλεσμα του (αν είναι θετικό) δεν δηλώνεται στο εθνικό μητρώο Covid-19. Συνιστάται η επιβεβαίωση του αποτελέσματος με PCR ή Rapid Antigen Test.

Αντιμετωπίζω δυσκολία με τον προγραμματισμό του ραντεβού μου για εμβόλιο/με τη διαθεσιμότητα του εμβολίου/δεν αναγνωρίζονται τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα του εμβολίου.

Ο ΕΟΔΥ δεν διαχειρίζεται την πλατφόρμα του εμβολίου.

Για υποστήριξη και επικαιροποίηση στοιχείων παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ΚΕΠ.

Για να κλείσετε ραντεβού για εμβολιασμό σε Δημόσια Δομή ή για εμβολιασμό κατ’οίκον απευθυνθείτε σε ΚΕΠ/φαρμακείο/Γενικό οικογενειακό ιατρό.

Για σχετικά ερωτήματα απευθυνθείτε στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr

Απαλλαγή από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για λόγους υγείας για τους πολίτες άνω των 60.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στο κάτωθι ΦΕΚ:

O ΕΟΔΥ δεν είναι αρμόδιος για τις σχετικές αιτήσεις.

Έχω διενεργήσει εμβολιασμό κατ΄οίκoν και επιθυμώ ενισχυτική δόση/ θέλω να αιτηθώ εμβολιασμό κατ΄οίκον.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας καθώς και με την Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠε) που ανήκετε.

Αντιμετωπίζω πρόβλημα με την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης / εμβολιασμού/θετικού- αρνητικού αποτελέσματος/ Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Ο ΕΟΔΥ δεν είναι αρμόδιος για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών.

Για σχετικά ερωτήματα απευθυνθείτε στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr ή στο support.gov.gr.