Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: Σοκ από το ρεκόρ κρουσμάτων και το ποσοστό θετικότητας

Δραματική έκκληση των γιατρών της Νάπολη προς την Κυβέρνηση Ντράγκι, «Θα γίνουμε Μιλάνο αν….».

Σήμερα στην Ιταλία καταγράφηκαν 219.441 περιστατικά κορονοϊού και 198 θάνατοι. Το ένα τέταρτο των κρουσμάτων καταγράφεται στην Λομβαρδία, με πρωτεύουσα το Μιλάνο, όπου απαγορεύθηκαν και οι επισκέψεις για όλους τους ασθενείς που βρίσκονται στο νοσοκομείο.

Σε σύνολο 1.138.310 διαγνωστικών τεστ, το 19,3% προέκυψε θετικό. Στη φάση αυτή, οι θετικοί πολίτες αγγίζουν τους 1.593.579, εκ των οποίων 1.578.285 είναι σε κατ΄οίκον απομόνωση.

Οι ασθενείς με Covid-19 στις ΜΕΘ της χώρας είναι 1.467, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους νοσηλεύονται 13.827 ασθενείς.

Στο μεταξύ, στην πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, άρχισαν να στήνονται και πάλι νοσοκομεία εκστρατείας. «Αν δεν θέλετε να εμβολιαστείτε, τουλάχιστον μείνετε σπίτι και μην μολύνετε άλλους ανθρώπους» λένε, μέσω της ιταλικής τηλεόρασης, οι γιατροί της Σικελίας.

Οι αρμόδιες αρχές, την ίδια ώρα, έδωσαν το αναγκαίο «πράσινο φως» για τη χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου στα παιδιά ηλικίας 12 με 15 ετών.

Οι δε γιατροί της Νάπολης απευθύνουν έκκληση σε δραματικούς τόνους, «η διάδοση της παραλλαγής Όμικρον γονάτισε τα νοσοκομεία μας. Αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, στην Νάπολη θα ζήσουμε όσα συνέβησαν στο Μιλάνο πριν από δυο χρόνια. Χρειάζονται δραστικές αποφάσεις από μέρους της κυβέρνησης διαφορετικά θα αναγκαστούμε να επιλέγουμε ποιόν πρέπει να σώσουμε, και δεν θέλουμε να το κάνουμε», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Νάπολης, Μπρούνο Τζουκαρέλι.

Μια έκκληση, σύμφωνα με όλους τους αναλυτές, η οποία θέλει να παρακινήσει την κυβέρνηση Ντράγκι να επιβάλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλου του πληθυσμού της χώρας.