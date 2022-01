Life

“Άγριες Μέλισσες”: Νέα επεισόδια με συγκλονιστικές ανατροπές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….



Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται στον και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 53

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντούνια παίρνει αναπάντεχη τροπή και αλλάζει τους ρόλους θύτη και θύματος. Θα καταφέρει ο Πέτρος να γλυτώσει απ’ την εκδικητική μανία του αστυνόμου; Ο Ακύλας έχει μάθει ότι ο Κωνσταντής ήταν ο εραστής της γυναίκας του. Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του; Ο Τόλλιας διώχνει απ’ το σπίτι τον γιό του, Θανασάκη, μετά την αποκάλυψη πως ανήκει στους Άβαντες, ενώ η εμφάνιση ενός ζευγαριού στο νυχτερινό κέντρο του Νικηφόρου και του Κωνσταντή θα φέρει τα πάνω- κάτω. Ο Κωνσταντής και η Δρόσω πλέουν σε πελάγη ευτυχίας με την προοπτική του γάμου τους. Για πόσο, όμως, θα κρατήσει η χαρά τους; Μια αποκάλυψη μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Ο Λάμπρος και ο Ζάχος ανοίγουν τα χαρτιά τους και η έχθρα τους γίνεται, πλέον, μονόδρομος. Η Ζωή θα βρεθεί μπροστά σ’ ένα θανάσιμο δίλημμα.

Τρίτη 11 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 54

Ο Δούκας προσπαθεί να πείσει τον Νικηφόρο ότι δεν είναι με το μέρος του Ακύλα και ζητά να συνεργαστούν. Η Μυρσίνη μαθαίνει πως ο Κωνσταντής ετοιμάζεται για γάμο με τη Δρόσω. Πώς θα αντιδράσει; Ο Λάμπρος έρχεται σε αντιπαράθεση με την Αιμιλία και της ανακοινώνει την πρόθεσή του να πάρει πίσω τη θέση του, φτάνοντας ακόμα και στο Υπουργείο. Ο Τόλλιας πάει στους Άβαντες για να αντιμετωπίσει τον Θανασάκη. Ο Δούκας ζητά εξηγήσεις από τον Ακύλα για τα λεφτά που λείπουν από το έργο του αεροδρομίου και του δίνει τελεσίγραφο. Η Μυρσίνη αποφασίζει να γνωριστεί καλύτερα με τη Ρένα, βρίσκοντας έναν σύμμαχο στο πρόσωπό της. Η Ελένη τσακώνεται με τον Λάμπρο εξαιτίας του Ζάχου, ενώ η Ασημίνα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα προσωπικό αδιέξοδο…

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

Twitter: @melisses_ant1tv