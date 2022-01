Κοινωνία

Κορονοϊός – ΟΑΣΑ: Έκτακτο σχέδιο για την ομαλή λειτουργία των ΜΜΜ

Το σχέδιο εκπονήθηκε για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αύξησης αναρρωτικών αδειών των εργαζόμενων. Τι αναφέρει η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ για τον αριθμό των κρουσμάτων.

Σχέδιο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αύξησης αναρρωτικών αδειών των εργαζόμενων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, λόγω της μετάλλαξης Όμικρον έχει εκπονήσει ο ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της διοίκησης, η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών θα διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση με τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα, έχουν εκπονηθεί εναλλακτικά προγράμματα δρομολόγησης λεωφορείων και συρμών, που θα ανταποκρίνονται σε διάφορα σενάρια μείωσης του αριθμού των διαθέσιμων οδηγών, αλλά και ανάλογα με την επιβατική κίνηση, η οποία εκτιμάται ότι συνολικά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα είναι μειωμένη λόγω της πανδημίας.

Τα ειδικά αναλυτικά προγράμματα δρομολόγησης έχουν σχεδιαστεί για όλες τις γραμμές του δικτύου, με προτεραιότητα στις γραμμές υψηλής ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη, ανά σενάριο, διαθεσιμότητα των οδηγών.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, ανάλογα με την επιβατική κίνηση και την κινητικότητα των πολιτών, όπως αναμένεται να διαμορφωθεί λόγω αύξησης των κρουσμάτων, θα εξακολουθήσει να παρέχεται ικανοποιητικό επίπεδο συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.

Από την ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ λαμβάνονται ήδη όλα τα απαραίτητα λειτουργικά μέτρα, ώστε να είναι διαθέσιμο, στο μέγιστο δυνατό, το προσωπικό που δύναται να εργαστεί, υπό τις έκτακτες αυτές συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται αδιαλείπτως μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατά την ώρα της εργασίας τους. Υπογραμμίζεται επίσης, η σημασία της χρήσης μάσκας αυξημένης προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών.

Σημειώνεται δε, ότι καθώς η εξέλιξη της πανδημίας είναι δυναμική, ο σχεδιασμός του ΟΑΣΑ θα αναπροσαρμόζεται διαρκώς ανάλογα με την κατάσταση. Τέλος, σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο σχεδιασμός αφήνει περιθώρια ευελιξίας και λαμβάνει υπόψη διάφορα πιθανά σενάρια για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας.

ΣΤΑΣΥ: Σε απόλυτα ελεγχόμενα επίπεδα τα κρούσματα

Η ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωση της, αναφέρει ότι «σε συνέχεια δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών, που αναφέρονται σε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κωρονοϊού μεταξύ εργαζομένων στις Σταθερές Συγκοινωνίες, η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. ξεκαθαρίζει, πως τα καταγεγραμμένα μέχρι σήμερα κρούσματα είναι σε απόλυτα ελεγχόμενα επίπεδα και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της ΣΤΑ.ΣΥ. Παράλληλα, η Εταιρεία έχει προχωρήσει ήδη στην εκπόνηση έκτακτου πλάνου ενεργειών, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού και αντιμετώπισης των συνεπειών από τη διασπορά του κορωνοϊού».

