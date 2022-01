Κοινωνία

Κικινής στον ΑΝΤ1: Τα σχολεία ανοίγουν χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα

Τι είπε ο Πρόεδρος της ΔΟΕ για το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

O Πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Θανάσης Κικινής, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, υποστήριξε ότι, «Δυστυχώς τα μέτρα που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί, όχι μόνο τα διαγνωστικά, δεν έχουν ληφθεί, ενώ παραμένει το όριο του 50%+1, θα πρέπει δηλαδή να γεμίσουν οι τάξεις με κορονοϊό για να σταματήσουν τα μαθήματα».

«Το Υπουργείο Παιδείας δεν αναφέρει τι θα γίνει με τα κενά από τους εκπαιδευτικούς που νοσούν. Σε συνάντηση που είχαμε, κατόπιν εορτής, αφού πρώτα ανακοίνωσαν τα μέτρα και μετά μας συνάντησαν, φαίνεται πως σκοπεύει να καλύψει τα κενά με υπερωρίες που δεν πληρώνονται και μαθητές που θα είναι στο έλεος του εάν αρρωστήσουν οι δάσκαλοι τους», αναφέρει ο κ. Κικινής.

«Η ΔΟΕ δεν έχει αποφασίσει ακόμη κινητοποιήσεις. Η αντίδραση που έχουμε ως εκπαιδευτικά συνδικάτα έχει να κάνει με την ανάδειξη του θέματος πως δεν άλλαξε κάτι παρά μόνο ένα επιπλέον τεστ την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων», συμπλήρωσε.

«Τα προληπτικά μέτρα, όπως οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών, τα περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές και τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε κάθε σχολείο για την διενέργεια των self test δεν έχουν ληφθεί και ουσιαστικά το Υπ. Παιδείας ρίχνει την ευθύνη στους γονείς για να κάνουν σωστά τα τεστ στα παιδιά τους», κατέληξε ο κ. Κικινής.

