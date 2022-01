Παράξενα

Γαλλία: Έκοψε το κεφάλι και τα γεννητικά όργανα του θύματος του και τα πήγε στην Αστυνομία!

Ο συλληφθείς που δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές παρά μόνο για μικροαδικήματα, πήγε τα «τρόπαια» του στο Αστυνομικό Τμήμα μέσα σε ένα σακίδιο.

Ένας άνδρας εμφανίστηκε σήμερα σε αστυνομικό τμήμα στη νοτιοανατολική Γαλλία και ομολόγησε ότι σκότωσε έναν άλλον, δείχνοντας ως αποδεικτικά στοιχεία το κεφάλι και το πέος του θύματός του, τα οποία κουβαλούσε σε ένα σακίδιο.

«Ένα άτομο πήγε στην αστυνομία του Φρεζίς, αφού έκοψε το κεφάλι και το πέος ενός άνδρα» ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές της Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής σε ένα δελτίο Τύπου.

Η δικαστική αστυνομία διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο 38χρονος δράστης «επιδείκνυε ένα ανθρώπινο κεφάλι» και «αμέσως οδηγήθηκε στο τμήμα και τέθηκε υπό κράτηση».

Ο συλληφθείς ήταν γνωστός στις αρχές για διάφορα μικροαδικήματα. Οι έρευνες συνεχίζονται στον τόπο του εγκλήματος, το σπίτι του 38χρονου.

