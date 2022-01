Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι σε 24 ώρες

Πολλές δεκάδες χιλιάδες ήταν οι νέες μολύνσεις που καταγράφηκαν στην χώρα, εν μέσω αυστηρών προληπτικών μέτρων.

Στα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία προστέθηκαν 55.889 τις προηγούμενες 24 ώρες, αυξάνοντας το σύνολο των μολύνσεων στις 7.473.884, ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Οι θάνατοι 268 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 113.900 νεκρούς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

