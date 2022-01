Αθλητικά

Κορονοϊός - Super League: Νέα αναβολή σε αγώνες

Τέσσερις αναβολές το Σάββατο λόγω κορονοϊού. Ποια ματς δεν θα γίνουν.

Την αναβολή ακόμη δύο αυριανών αναμετρήσεων για την 17η αγωνιστική της Super League, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα (8/1) η διοργανώτρια αρχή.

Πρόκειται για το ντέρμπι «Δικεφάλων» ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, για το οποίο άλλωστε η ΚΕΔ/ΕΠΟ δεν είχε ορίσει διαιτητές, καθώς και τη συνάντηση Ιωνικός-Απόλλων Σμύρνης. Μετά την εξέλιξη αυτή, έφτασαν στα τέσσερα τα παιχνίδια που έχουν αναβληθεί, καθώς χθες αναβλήθηκαν τα Άρης-Ατρόμητος και Παναιτωλικός-Λαμία. Παράλληλα, το αγωνιστικό πρόγραμμα της Super League περιορίζεται σε τρία ματς: σήμερα (8/1, 17:15) διεξάγεται ο αγώνας ΟΦΗ-ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ αύριο (9/1) θα τελεστούν οι αναμετρήσεις Βόλος-Παναθηναϊκός (17:15) και Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης (19:30).

Η σημερινή ανακοίνωση της Super League για τις αναβολές έχει ως εξής:

«Ανακοινώνεται ότι οι αγώνες Α.Ε.Κ. – Π.Α.Ο.Κ. & ΙΩΝΙΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, αναβάλλονται, για προληπτικούς λόγους, μετά τη διαπίστωση θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Π.Α.ΟΚ. και της ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ αντίστοιχα.

Σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων, αποφασίστηκε η αναβολή των αγώνων, καθώς η απαρέγκλιτη τήρηση του πρωτοκόλλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ήδη ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της υγείας όλων των εμπλεκομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Super League».?

