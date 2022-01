Κόσμος

Καζακστάν: Βαρύς ο απολογισμός των ταραχών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί και χιλιάδες συλλήψεις στις ταραχές που συγκλόνισαν το Καζακστάν. Εκατοντάδες κτήρια και οχήματα καταστράφηκαν.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συνελήφθησαν στο Καζακστάν στις ταραχές που συγκλόνισαν τη χώρα για μέρες, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν.

Το μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυριών εδώ και χρόνια στην χώρα αυτή της κεντρικής Ασίας πυροδοτήθηκε από την αγανάκτηση του κόσμου για σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Ωστόσο στη συνέχεια αυτό επεκτάθηκε και μετατράπηκε σε βίαιες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης.

Το υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι συνολικά έχουν συλληφθεί 5.135 άνθρωποι. Οι δικαστικές αρχές έχουν αρχίσει έρευνες για διάφορα αδικήματα.

Περισσότερα από 100 εμπορικά κέντρα, κτίρια τραπεζών και περίπου 400 οχήματα --κυρίως αστυνομικά-- καταστράφηκαν, διευκρίνισε σε δηλώσεις που έκανε στο δίκτυο Khabar 24 ο υπουργός Εσωτερικών Ερλάν Τουργκουμπάγεφ.

Εν μέσω σκληρής απάντησης προς τους διαδηλωτές, οι αρχές προσπαθούν στο μεταξύ να αποκαταστήσουν μια αίσθηση εξομάλυνσης της κατάστασης.

Το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκε ο εφοδιασμός απομακρυσμένων περιοχών με βασικά είδη τροφίμων, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Το υπουργείο Ενέργειας σημείωσε από την πλευρά του ότι έχει αρχίσει η παροχή καυσίμων και υγροποιημένου αερίου.

Συνολικά 16 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους στις ταραχές, ενώ περίπου 1.300 αστυνομικοί, στρατιώτες κι άλλα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις που σημειώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Χθες οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές --συμπεριλαμβανομένων των μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ έδωσε εντολή την Παρασκευή στις δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολούν χωρίς προειδοποίηση τους ταραχοποιούς.

Η εντολή αυτή προκάλεσε φόβους ότι μπορεί να υπάρξουν πολλές απώλειες μεταξύ των πολιτών, ιδιαίτερα στην μεγαλύτερη πόλη και οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, την Αλμάτι, όπου κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών πυρπολήθηκαν κυβερνητικά κτίρια και έγιναν μαζικές λεηλασίες.

Μετά το ξέσπασμα των διαδηλώσεων, ο Τοκάγεφ αποδέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησης και απέπεμψε υψηλόβαθμα ηγετικά στελέχη του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησε βοήθεια από στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Ρωσίας.

Το Καζακστάν, πρώην σοβιετική δημοκρατία που συνορεύει με τη Ρωσία και την Κίνα, είναι πλούσιο σε κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου και έχει πληθυσμό άνω των 18 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος - καταλήψεις: έτοιμη η Αστυνομία για άλλες 2 παρεμβάσεις

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα, ποιοι οι δικαιούχοι

Ουσμάν Κουλιμπαλί: Το μήνυμα του Παναθηναϊκού