Καζακστάν: Οργισμένες διαδηλώσεις για τις τιμές στο αέριο (εικόνες)

Ο πρόεδρος του Καζακστάν αποδέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησής του και κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές της χώρα.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν αποδέχθηκε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του και κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές της χώρας, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε περισσότερους από 200 διαδηλωτές και ότι σχεδόν 100 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις που έγιναν κατά της αύξησης των τιμών του αερίου, οι οποίες προκάλεσαν αναστάτωση σε αρκετές πόλεις της χώρας αυτής της κεντρικής Ασίας.

Οι διαμαρτυρίες αυτές, μεταξύ των οποίων η διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων την οποία διέλυσαν οι δυνάμεις της τάξης ρίχνοντας βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε στο Αλμάτι, την οικονομική πρωτεύουσα του Καζακστάν, αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στο Καζακστάν.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 200 διαδηλωτές συνελήφθησαν για "παραβίαση της δημόσιας τάξης" και ότι 95 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οι διαδηλωτές "προχώρησαν σε προκλήσεις", αποκλείοντας δρόμους και την κυκλοφορία, "διαταράσσοντας τη δημόσια τάξη", σημειώνει το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Νωρίτερα στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ο πρόεδρος Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ αποδέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλιχάν Σμαΐλοφ θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα πρωθυπουργού ως τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ως τις 19 Ιανουαρίου στην περιοχή του Μανγκιστάου, από όπου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, και στην περιοχή του Αλμάτι, όπου απαγόρευση κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 23:00 ως τις 07:00 τοπική ώρα. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Τοκάγεφ είχε απευθυνθεί στον πληθυσμό με βίντεό του που μεταδόθηκε στο Facebook, στο οποίο έκανε έκκληση για να επανέλθει η ηρεμία. "Δεν χρειαζόμαστε την σύγκρουση", είπε, αφότου νωρίτερα είχε προειδοποιήσει τους διαδηλωτές να απόσχουν από οποιαδήποτε "πρόκληση".

"Έξω ο γέρος!"

Οι οργισμένες κινητοποιήσεις ξέσπασαν την Κυριακή έπειτα από αύξηση των τιμών του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LΝG) στην πόλη Τζαναοζέν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στην μεγάλη περιφερειακή πόλη Ακτάου και μετά στο Αλμάτι.

Αρχικά η κυβέρνηση προσπάθησε να καθησυχάσει τους διαδηλωτές, χωρίς επιτυχία, αποδεχόμενη μείωση της τιμής του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ορίζοντάς την τιμή του λίτρου στα 50 τένγκε (0,1 ευρώ) στην περιοχή, έναντι 120 που στοίχιζε στην αρχή του έτους.

Στο Αλμάτι, δημοσιογράφοι του AFP είδαν την αστυνομία να διαλύει στη διάρκεια της περασμένης νύχτας πλήθος 5.000 ανθρώπων με βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους επιτέθηκαν σε αυτοκίνητα, φώναζαν αντικυβερνητικά συνθήματα όπως "παραίτηση της κυβέρνησης!" και "Έξω ο γέρος!". αναφερόμενοι στον πρώην πρόεδρο Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, μέντορα του σημερινού ηγέτη και πρόσωπο που εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη επιρροή.

Οι δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης WhatsApp, Telegram και Signal δεν ήταν σήμερα διαθέσιμες στο Καζακστάν, ενώ οι ιστότοποι δύο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης δείχνουν να είναι αποκλεισμένοι. Η τηλεόραση μετέδωσε εξάλλου σήμερα ότι συνελήφθη ο διευθυντής εργοστασίου επεξεργασίας αερίου και άλλος ένας αξιωματούχος στην περιοχή του Μανγκιστάου, όπου βρίσκεται το Τζαναοζέν. Αυτοί κατηγορούνται ότι "αύξησαν χωρίς λόγο την τιμή του αερίου", γεγονός το οποίο "προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα", σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Το Καζακστάν, η μεγαλύτερη οικονομία της κεντρικής Ασίας, συνηθισμένη σε διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης στο παρελθόν, υποφέρει από τη μείωση των τιμών του πετρελαίου και την οικονομική κρίση στη Ρωσία, που έχει οδηγήσει σε υποτίμηση του τένγκε και υψηλό πληθωρισμό. Η περιοχή του Μανγκιστάου εξαρτάται από το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο αποτελεί το βασικό καύσιμο για τα αυτοκίνητα, και οποιαδήποτε αύξηση της τιμής του προκαλεί αύξηση της τιμής των προϊόντων διατροφής, η οποία έχει ήδη αυξηθεί από τότε που ξέσπασε η πανδημία του νέου κορονοϊού.





