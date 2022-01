Κοινωνία

Κάτω Πατήσια: πυροβολισμοί στον δρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος στην περιοχή, από τον άνδρα που βγήκε απο σπίτι και "άνοιξε πυρ". "Συναγερμός" στην Αστυνομία.

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας στα Κάτω Πατήσια, το πρώι της Κυριακής

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας άνοιξε πυρ, στην οδό Εφέσου.

Ο άνδρας άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, σκορπίζοντας τον τρόμο στους περίοικους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βγήκε στον δρόμο από το σπίτι της οδού Εφέσου 19 και πυροβόλησε τουλάχιστον έξι φορές με ένα πιστόλι.

Ακολούθως ο δράστης μπήκε στο σπίτι του και παραμένει κλειδωμένος σε αυτό.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 8:30 της Κυριακής.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνιομικοί και διαπραγματευτής της Αστυνομίας.