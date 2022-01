Πολιτική

Κορονοϊός - Συρίγος: Εξεταστική με δεύτερη ευκαιρία για φοιτητές που νσούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υφυπουργός Παιδειάς για την δια ζώσης λειτουργία των ΑΕΙ, εν μέσω έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού, την Εξεταστική, αλλά και για τις προκλήσεις της Τουρκίας.

Το μέτρο της λειτουργίας των σχολείων, με αυξημένους ελέγχους με τεστ, λειτούργησε για ένα τετράμηνο. Πλέον προβλέπονται αυξημένοι έλεγχοι εάν υπάρχει κρούσμα μέσα σε τάξη και τότε όλοι οι μαθητές θα κάνουν τεστ», είπε ο Υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας σρον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ερωτηθείς για τα πανεπιστήμια, τα δια ζώσης μαθήματα στα γεμάτα αμφιθέατρα και τις εξετάσεις όσων δεν μπορέσουν να συμμετέχουν στην κανονική εξεταστική περίοδο λόγω του κορονοϊού, ο κ. Συρίγος είπε πως «αυτήν την στιγμή είναι εμβολιασμένο το 84% των φοιτητών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νοσούν, αλλά η νόσηση είναι ήπια ή ασυμπτωματική. Υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση είναι σχετικά ελεγχόμενη».

Σημείωσε ότι «στις εξετάσεις υπάρχονυ αποστάσεις έτσι κι αλλιώς, μεταξύ των φοιτητών, για λόγους αντιγραφής. Επιπλέον, η παρουσία φοιτητών στην αίθουσα θα είναι το μέγιστο για 2 ώρες».

Επεσήμανε δε πως «φοιτητές που έχουν νοσήσει ή είναι σε καραντίνα λόγω επαφής με κρούσμα κορονοϊού, που δεν θα μπορούν να βρίσκονται στην αίθουσα για τις εξετάσεις, δεν θα χάσουν την εξεταστική περίοδο, αλλά θα μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις στο τέλος της εξεταστικής περιόδου, μετά από απόφαση του καθηγητή και της Σχολής τους», αναφέροντας έτσι ότι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία για να μην χάσουν την εξεταστική περίοδο που ξεκινά σε λίγες ημέρες.

Ερωτηθείς για την ένταση από την Τουρκία, ο Υφυπουργός και Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντειου Πανεπιστημίου είπε πως «παρατηρείται μια λεκτική νευρικότητα στην Τουρκία, αλλά ο κύριος όγκος και το κύριο εργαλείο με το οποίο δημιουργεί προβλήματα, τα ερευνητικά πλοία, είναι όλα στην Μαύρη Θάλασσα, καθώς περιμένουν να βρουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι κρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο υψηλά τους τόνους με την Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: άλογο “έκοβε βόλτες” στην πόλη (εικόνες)

Θήβα: Ρομά εμβόλισαν περιπολικό για να ξεφύγουν

Κορονοϊός - Αντετοκούνμπο: Εμβολιάστηκα για να προστατευθούμε όλοι