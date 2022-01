Πολιτική

Κορονοϊός - Τσίπρας: θετικό το pcr test

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίας διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο Αλέξης Τσίπρας μολύνθηκε με κορονοϊό, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας μάλιστα πως έχει βγει θετικό το prc test, στο οποίο υπεβλήθη.

'Οπως σημειώνει ο κ. Τσίπρας, ο μοριακός έλεγχος έγινε προληπτικά το Σάββατο, λόγω ήπιων συμπτωμάτων που αντιμετώπιζε.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώνει ότι τα test στα άλλα μέλη της οικογένειας βγήκαν αρνητικά.

"Σε προληπτικό μοριακό έλεγχο βρέθηκα χθες βράδυ θετικός. Ευτυχώς η Μπέττυ και τα παιδιά είναι αρνητικοί. Έχω μέχρι στιγμής ήπια συμπτώματα και ελπίζω να είμαι σύντομα υγιής", αναφέρει σε ανάρτηση του ο Αλέξης Τσίπρας

Σε προληπτικό μοριακό έλεγχο βρέθηκα χθες βράδυ θετικός. Ευτυχώς η Μπέττυ και τα παιδιά είναι αρνητικοί.

Έχω μέχρι στιγμής ήπια συμπτώματα και ελπίζω να είμαι σύντομα υγιής.

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) January 9, 2022

Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου πριν απο περίπου δύο μήνες.

Σε μήνυμα του στο Twitter, ο Πρωθυπουργός αναφέρει "Εύχομαι περαστικά στον Αλέξη Τσίπρα! Έχοντας κάνει και την αναμνηστική δόση του εμβολίου, είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά".

Εύχομαι περαστικά στον Αλέξη Τσίπρα! Έχοντας κάνει και την αναμνηστική δόση του εμβολίου, είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 9, 2022

Λίγο νωρίτερα, έγινε γνωστό πως θετικό στον κορονοϊό διαγνώστηκε και το παιδί του Γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τζανακόπουλου και της Έφης Αχτσιόγλου, όπως ανακοίνωσε η Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, με ανάρτηση στο Facebook.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός ο Χρήστος Κυριακίδης

Ο Αμβρόσιος αφόρισε Μόσιαλο και Χωμενίδη

Πιστοποιητικό εμβολιασμού - ΚΥΑ: το 7μηνο θα ισχύει για όλους