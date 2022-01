Life

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Δέντρο πήρε το όνομά του

Το απειλούμενο αλλά και θεαματικό δέντρο φυτρώνει μόνο στα δάση του Καμερούν.

Ένα δέντρο πήρε το όνομα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, καθώς μία ομάδα επιστημόνων τροπικών δασών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό PeerJ, αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τον ηθοποιό.

Οι επιστήμονες στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους, στο Κιου, ανακάλυψαν πρόσφατα ένα νέο είδος δέντρου, το οποίο φυτρώνει μόνο στο δάσος του Καμερούν και αποφάσισε να του δώσει το όνομα του ηθοποιού σε αναγνώριση της περιβαλλοντικής του δράσης.

«Αυτό το απειλούμενο και θεαματικό δέντρο πήρε το όνομά του από τον Αμερικανό ηθοποιό και οικολόγο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος, για αρκετούς μήνες το 2020, άσκησε εκτενή πίεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιστήσει την προσοχή στις απειλές για τα πολυάριθμα σπάνια είδη από την παραχώρηση υλοτομίας στο δάσος Ebo που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα», έγραψαν οι επιστήμονες στο περιοδικό. «Η παραχώρηση ακυρώθηκε τον Αύγουστο του 2020, σίγουρα εν μέρει λόγω των προσπαθειών του».

«Πιστεύουμε ότι ήταν ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει να σταματήσει η υλοτόμηση του δάσους Έμπο», δήλωσε στο BBC ο επιστήμονας του Κιου δρ Μάρτιν Τσικ.

Επίσημα ονομάζεται Uvariopsis dicaprio, το δέντρο που απειλείται με εξαφάνιση έχει γυαλιστερά, κιτρινοπράσινα άνθη και θεωρείται μέλος της οικογένειας ylang ylang, λένε οι επιστήμονες.

Το τροπικό δέντρο σηματοδοτεί επίσης το πρώτο νέο φυτό που ονομάστηκε από τους επιστήμονες του Κιου φέτος.

Πέρυσι, οι επιστήμονες του Κιου ονόμασαν επίσημα περισσότερα από 200 φυτά και μύκητες, αν και ορισμένα από αυτά τα είδη έχουν ήδη εξαφανιστεί ή απειλούνται με εξαφάνιση λόγω της αποψίλωσης των δασών ή των καιρικών συνθηκών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το BBC.

«Υπάρχουν ακόμα χιλιάδες είδη φυτών και ίσως εκατομμύρια είδη μυκήτων εκεί έξω, τα οποία δεν γνωρίζουμε», είπε ο Τσικ στο δίκτυο, πριν τονίσει τη σημασία της διασφάλισης της προστασίας αυτών των ειδών.

