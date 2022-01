Life

“Το Πρωινό” – Τζούμας: δεν ανακαλώ τίποτα (βίντεο)

Ένταση στην εκπομπή "Το Πρωινό" όπου ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ηθοποιός κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, που δεν...έδωσε.

Ένταση δημιουργήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» με καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Τζούμα.

Μετά τις δηλώσεις του «περί φλυαρίας και τις γυναικοκτονίες», οι οποίες προκάλεσαν σάλο και κύμα αντιδράσεων, αλλά και το χαρακτηρισμό «ανόητη» που έκανε σε δημοσιογράφο του ΑΝΤ1, εμφανίστηκε στη πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και από την έναρξη της σύνδεσης δημιουργήθηκε ένταση.

«Έχουμε χάσει το χιούμορ μας, οι εποχές να αλλάξουν όχι το χιούμορ», είπε και συμπλήρωσε «Αλίμονο αν κάθε φλύαρη γυναίκα ήταν αφορμή για γυναικοκτονία».

Στην ερώτηση για το αν χωρά το χιούμορ σε μία κοινωνία που σε ένα χρόνο έχει μετρήσει 17 γυναικοκτονίες και για το αν ανακαλεί ,απάντησε χαρακτηριστικά «Δεν ανακαλώ τίποτα, άλλες φορές κάνω επιτυχημένο χιούμορ , άλλες αφόρητο»

Ο Γιώργος Λιάγκας στο τέλος της σύνδεσης διευκρίνισε πως ο κ.Τζούμας φιλοξενήθηκε, ως μία ευκαιρία να ανακαλέσει, κάτι που, όμως, δεν συνέβη.

