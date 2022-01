Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Ακύλας ανακαλύπτει τον εραστή της γυναίκας του (βίντεο)

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται απόψε με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει. Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα.

Με νέα συγκλονιστικά επεισόδια που θα ταράξουν τις οικογενειακές ισορροπίες επιστρέφει η επιτυχημένη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, ''Άγριες Μέλισσες' από σήμερα, μετά τις γιορτές.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Ο Ακύλας έχει μάθει ότι ο Κωνσταντής ήταν ο εραστής της γυναίκας του. Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντούνια παίρνει αναπάντεχη τροπή και αλλάζει τους ρόλους θύτη και θύματος. Θα καταφέρει ο Πέτρος να γλυτώσει απ’ την εκδικητική μανία του αστυνόμου; Ο Ακύλας έχει μάθει ότι ο Κωνσταντής ήταν ο εραστής της γυναίκας του. Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του; Ο Τόλλιας διώχνει απ’ το σπίτι τον γιό του, Θανασάκη, μετά την αποκάλυψη πως ανήκει στους Άβαντες, ενώ η εμφάνιση ενός ζευγαριού στο νυχτερινό κέντρο του Νικηφόρου και του Κωνσταντή θα φέρει τα πάνω- κάτω. Ο Κωνσταντής και η Δρόσω πλέουν σε πελάγη ευτυχίας με την προοπτική του γάμου τους. Για πόσο, όμως, θα κρατήσει η χαρά τους; Μια αποκάλυψη μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Ο Λάμπρος και ο Ζάχος ανοίγουν τα χαρτιά τους και η έχθρα τους γίνεται, πλέον, μονόδρομος. Η Ζωή θα βρεθεί μπροστά σ’ ένα θανάσιμο δίλημμα.

