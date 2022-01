Life

“Η Φάρμα”: Απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Έντονα συναισθήματα, προσωπικές εξομολογήσεις, αυστηρές παρατηρήσεις, ένας νέος αρχηγός και μια νέα αποστολή. Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο.

Παρακολουθήστε το αποκλειστικό απόσπασμα του σημερινού επεισοδίου, που προβλήθηκε στο "Πρωινό"

Πώς θα ανατραπούν, γι’ άλλη μια φορά, οι ισορροπίες στη «Φάρμα»;

Ο Γρηγόρης, στα αποκλειστικά πλάνα από το σημερινό επεισόδιο, μετά την οικειοθελή αποχώρηση της Αγγελικής Ηλιάδη φαίνεται κακόκεφος και αποστασιοποιημένος από όλους, ενώ πληροφορίες υπάρχουν πως επιθυμεί κι εκείνος να αποχωρήσει και να την ακολουθήσει.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΣΤΙΣ 21:00

Πώς νιώθει ο Γρηγόρης Αναστασιάδης μετά την αποχώρηση της Αγγελικής Ηλιάδη; Τι εκμυστηρεύεται στην Αθανασία Τσουμελέκα για τη σχέση του με τον πατέρα του; Πόσο τον επηρέασε η προσωπική ιστορία της Αγγελικής;

Ο Δήμος Περπερίδης έχει αφήσει τον Μάνο Πανταζή για αρχηγό, όπως περιμένουν όλοι;

Ποιος θα είναι ο νέος ευνοούμενος του αρχηγού;

Για ποιο λόγο ο Μιχάλης Ιατρόπουλος κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες; Και για ποιο λόγο ο επιστάτης;

Πόσο δύσκολη είναι η νέα αποστολή;

Γιατί όλοι τα έχουν βάλει με τον Γρηγόρη Αναστασιάδη;

Τι συμβουλεύει ο Μάνος Πανταζής τον Γρηγόρη Αναστασιάδη όταν εκείνος του λέει ότι θέλει να φύγει;

Ποιος θεωρεί ο Βασίλης Λέντζος ότι έχει αποκτήσει έπαρση;

