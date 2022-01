Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολισμός - Θεμιστοκλέους: Η προθεσμία για την τρίτη δόση και τα πρόστιμα

Τα ποσοστά εμβολιασμών κατά του κορονοϊού στην χώρα. Τι ισχύει για όσους έχουν εμβολιαστεί σε χώρα της ΕΕ.



Για την πρόοδο του προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού έναντι της νόσου COVID-19, τα ραντεβού για την τρίτη δόση του εμβολίου και την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα, ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους «ξεπεράσαμε τα 18,1 εκατ. εμβολιασμούς. Πάνω από 7,15 εκατ. ή 68,1% του γενικού πληθυσμού, έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Για την αναμνηστική δόση, έχουν γίνει 3,97 εκατ. εμβολιασμοί στους δικαιούχους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «όλοι οι πολίτες 18 και άνω θα πρέπει να έχουν κάνει τρίτη δόση επτά μήνες μετά τη δεύτερη δόση και τρεις μήνες μετά την πρώτη, στο μονοδοσικό εμβόλιο», σημειώνοντας ότι έχουν προθεσμία ως τις 31 Ιανουαρίου.

Αναφερόμενος στα εμβόλια για τα παιδιά είπε ότι έχουν εμβολιαστεί 37.000 παιδιά, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.

«Την Παρασκευή δόθηκαν 40.000 περισσότερα ραντεβού. Έχουν κλειστεί περισσότερα από 150.000 ραντεβού πρώτης δόσης για τους άνω των 60», σημείωσε ακόμα και πρόσθεσε ότι οι άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί, έχουν προθεσμία ως τις 16 Ιανουαρίου και μετά θα ξεκινήσει η βεβαίωση προστίμων.

Ακόμα, ανέφερε ότι από σήμερα, όσοι έχουν εμβολιαστεί σε χώρα της ΕΕ, θα μπορούν να ανεβάσουν το πιστοποιητικό τους στην πλατρφόρμα anagnorisi.emvolio.gov.gr.

