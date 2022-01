Missing Alert για 15χρονο

Κοινωνία

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 15χρονου από τα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 10/01/2022, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή Κιάφα Ιωαννίνων, ο Χρήστος Μ., 15 ετών.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου και προέβη, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χρήστος Μ. έχει ύψος 1,76 μ., είναι 80 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, έντονο γαλάζιο φούτερ, γκρι αθλητικά παπούτσια και μπουφάν παραλλαγής. Μαζί του έχει και μία σχολική μαύρη τσάντα-σακίδιο.

«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση», καταλήγει η ανακοίνωση.

