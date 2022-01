Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Αποκλειστικό: Αγωγή “μαμούθ” σε διάσημο πλαστικό χειρουργό από 28χρονη (βίντεο)

Τι καταγγέλλει ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της 28χρονης. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της. Τι ζητάει με την αγωγή της.

Μία αποκλειστική είδηση - που προκαλεί ερωτηματικά - παρουσίασε το πρωί της Τρίτης η εκπομπή "Το Πρωινό".

Νεαρή αεροσυνοδός κατέθεσε αγωγή "μαμούθ" σε γνωστό πλαστικό των Αθηνών, που έχει απασχολήσει τα media, για τεράστια ζημιά που έχει υποστεί από τις επεμβάσεις που πραγματοποίησε.

Ο Απόστολος Λύτρας, ο δικηγόρος της 28χρονης, βρέθηκε και περιέγραψε την κατάσταση της υγείας της αεροσυνοδού αλλά αναφέρθηκε και στην αγωγή που η εντολέας του κατέθεσε.

"Ζητάει 1 εκατομμύριο, έχει κάνει πάνω από 5 ταξίδια στο εξωτερικό"

Οι περιγραφές για την κατάσταση της νεαρής αεροσυνοδού σοκάρουν "Πριν από 1 χρόνο πήγε για ρινοπλαστική, δεν έχει πλέον μύτη".

Μάλιστα, ο κ. Λύτρας ανέφερε πως χωρίς η ίδια να το ζητήσει " της έβαλε λίπος κάτω από τα μάτια, της έπεσε το 1 μάτι τελείως"

