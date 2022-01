Life

“Ράδιο Αρβύλα”: Ποδαρικό με... πρωτιά στην τηλεθέαση

Οι “Ράδιο Αρβύλα” συνεχίζουν το ράλι της τηλεθέασης.

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν στον ΑΝΤ1 και ήταν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης! Έχοντας μαζί τους 1.902.660 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, σατίρισαν ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα!

Οι «Ράδιο Αρβύλα» ήταν για άλλη μια φορά στην κορυφή της τηλεθέασης, με μέσο όρο 23,2%, στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 9,1 μονάδες. Η εκπομπή κυριάρχησε καθ’ όλη την ώρα μετάδοσής της, ενώ σε επίπεδο τετάρτου (20:45-21:00) σημείωσε ποσοστό 25,6% . H ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου στην εκπομπή αποτυπώθηκε σε όλα τα ηλικιακά κοινά.



Ακολουθούν βίντεο-αποσπάσματα από τη χθεσινή εκπομπή (10/01) των «Ράδιο Αρβύλα»:



Survivor Trailer: Βαλάντης ο σωτήρας

Δυνατά τα τα τα - Ράδιο Αρβύλα Edition

