“Αυτόχθονες Ιθαγενείς”: Ζητούν από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 2,2 δις ευρώ

Οι «αυτόχθονες ιθαγενείς» στη Λάρισα, έστειλαν εξώδικο στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Πώς αντέδρασε ο Κώστας Αγοραστός.



Το ποσό των 2,2 δις ευρώ ζητάνε με εξώδικό απο απέστειλαν στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό «αυτόχθονες Λαρισαίοι», υπογραμμίζοντας πως δεν αναγνωρίζουν τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις αποφάσεις του.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στέλνει την υπόθεση στον Εισαγγελέα, ενώ την ίδια εξώδικη διαμαρτυρία έλαβαν και άλλοι Περιφερειάρχες στη χώρα.

Στο εξώδικο οι «αυτόχθονες» υποστηρίζουν πως ο Περιφερειάρχης δεν πρέπει να υπογράφει έργα και να ενισχύει τα κοινωνικά παντοπωλεία, αφού όπως αναφέρουν, η όλη δράση του, είναι παράνομη.

Ο κ. Αγοραστός σε δηλώσεις του, στο larissapress.gr. μεταξύ άλλων, ανέφερε με χιούμορ πως «μας ζητούν 2,2 δισ. και τώρα σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε έρανο για να μαζέψουμε τα χρήματα»





