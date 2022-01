Οικονομία

Αποζημίωση για καλλιέργειες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Πώς θα γίνει η αποζημίωση φυτικών μέσων παραγωγής. Το ποσοστό επιχορήγησης και η προκαταβολή.

«Η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πληγεισών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού αγροτικών εκμεταλλεύσεων, προχωρούν σε ενεργοποίηση της ειδικής διαδικασίας για την επιχορήγησή τους για αντιμετώπιση ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής. Έτσι, η Κυβέρνηση στηρίζει με τις αποφάσεις της, με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία, τους αγρότες-παραγωγούς μας και δικαιώνει τις προσδοκίες τους για την αρωγή της πολιτείας σε μια περίοδο σκληρής δοκιμασίας τους», σημειώνται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται «με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία, εισήχθη νέο άρθρο στον ν.4797/2021 για την κρατική αρωγή, θεσπίζοντας ειδική διαδικασία για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής – όπως δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια – οι οποίες δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛΓΑ. Παράλληλα, ειδικά για περιπτώσεις θεομηνιών με σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έναντι της εν λόγω επιχορήγησης, η οποία βασίζεται σε αρχικές εκτιμήσεις από τα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΛΓΑ, για την άμεση στήριξη των πληττόμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η διαδικασία ενεργοποιείται κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής υπό τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές.

Η νέα διαδικασία είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι εν λόγω ζημιές, λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα από τον ΕΛΓΑ στοιχεία και στηρίζεται στην εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και την ένταση των πυρκαγιών του καλοκαιριού και τις ζημιές που προκλήθηκαν στα φυτικά μέσα παραγωγής, ειδικά για τις πληγείσες από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι Υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αποδέχθηκαν την εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και με κοινή τους απόφαση, η οποία θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, θα οριστεί η χορήγηση προκαταβολής για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, στη βάση αρχικών εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ.

Η αρχική εκτίμηση των ζημιών έχει πραγματοποιηθεί βάσει επισημάνσεων των γεωπόνων-εκτιμητών και ψηφιακών δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο ΕΛΓΑ, καθώς και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας. Σύμφωνα δε με τη σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η τιμή για την αρχική εκτίμηση της ζημιάς ανέρχεται στο ποσό των 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και στα 2/3 της τιμής αυτής για τις λοιπές πολυετείς καλλιέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% της εκτιμώμενης ζημίας, συνεπώς οι πληγέντες θα λάβουν άμεσα το 50% περίπου της τελικής δικαιούμενης επιχορήγησης. Κατά συνέπεια, οι πληγέντες θα λάβουν άμεσα περίπου 50,4 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και 33,6 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές πολυετείς καλλιέργειες, με τη διαδικασία της προκαταβολής.

Επισημαίνεται ότι:

Η προκαταβολή της επιχορήγησης θα υπολογιστεί στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων του ΕΛΓΑ και της ως άνω αρχικής εκτίμησης, ενώ θα εξειδικευτεί ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Δικαιούχοι σε αυτή τη φάση είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ. Σε επόμενη φάση θα ενεργοποιηθεί και η σχετική διαδικασία για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι, όμως, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών και η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων διενεργείται από τον ΕΛΓΑ και όχι από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, οι οποίες – όσον αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις – θα περιοριστούν στα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού που έχουν υποστεί ζημιές.

Η προκαταβολή της επιχορήγησης θα συνυπολογίσει και την πρώτη αρωγή που χορηγήθηκε προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσω του arogi.gov.gr.

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις για τυχόν διευκρινίσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ.

Σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τους ειδικούς γεωτεχνικούς διαδικασία, θα ακολουθήσει η τελική εκτίμηση των ζημιών, εξειδικευμένη ανά αγροτική εκμετάλλευση, βάσει αυτοψιών και εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας και σοβαρότητας της ζημιάς. Στη βάση της τελικής αυτής εκτίμησης θα καθοριστεί και η τελική επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για τις ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής, στην οποία θα συνυπολογιστεί και η χορηγούμενη προκαταβολή.

Η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς συνεχίζουν την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις ανάγκες που αναδεικνύονται σε κάθε κλάδο και παρεμβαίνοντας με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και προσαρμογές όπου χρειάζεται, ώστε να στηριχθούν αποτελεσματικά οι πληγέντες, η τοπική οικονομία και η κοινωνία.»

