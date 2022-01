Παράξενα

Σαουδική Αραβία: Ξενοδοχείο για... καμήλες!

Αν μη τι άλλο, πρόκειται για "όαση" στην μέση της ερήμου. Πόσο κοστίζει ένα βράδυ στο ξενοδοχείο αυτό και πόσα δωμάτια περιλαμβάνει.

Ένα «ξενοδοχείο» στη μέση της ερήμου στη Σαουδική Αραβία που στοιχίζει 100 ευρώ τη βραδιά δέχεται μια πολύ ιδιαίτερη πελατεία.

Το ξενοδοχείο αυτό στην έρημο προσφέρει ανάπαυση και περιποίηση σε διαγωνιζόμενες καμήλες, ένα ζώο που τιμάται ιδιαίτερα στο πλούσιο βασίλειο του Κόλπου.

Στη Ρούμα, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ριάντ, η καμήλα του Ομάιρ αλ Καχτάνι δικαιούνταν επί δύο εβδομάδες πλύσιμο, κούρεμα, θέρμανση, ακόμη και ζεστό γάλα, στην καρδιά μιας ατελείωτης έκτασης κόκκινης άμμου.

Το κέντρο αυτό άνοιξε τις πύλες του στο πλαίσιο του περίβλεπτου φεστιβάλ καμηλών του βασιλιά Σαλμάν μπεν Αμπντελαζίζ Αλ Σαούντ, που διεξάγεται την περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου. Στις νικήτριες του διαγωνισμού ομορφιάς καμηλών απονέμονται βραβεία συνολικής αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ.

«Είναι πολύ άνετο. Η καμήλα μου δέχεται περιποίηση και παρακολουθείται τακτικά από γιατρούς», είπε ικανοποιημένος ο αλ Καχτάνι, ένας 51χρονος επιχειρηματίας από το Ριάντ. Συνολικά, η διαμονή του ίδιου και της καμήλας του θα του στοιχίσει 140.000-190.000 ευρώ.



Ο Ομάιρ αλ Καχτάνι, που ασχολείται με τις καμήλες εδώ και χρόνια, θυμάται καλά την εποχή που οι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ έστηναν τέντες και ασχολούνταν οι ίδιοι με τα ζώα τους.

Στο «ξενοδοχείο» που περιλαμβάνει 120 «μονόκλινα» ή «δίκλινα», ανοιχτά «δωμάτια», περίπου 50 εργαζόμενοι φροντίζουν τρυφερά και ταΐζουν όλες τις καμήλες.

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Αλ Χάρμπι, τον υπεύθυνο Τύπου του φεστιβάλ, το ξενοδοχείο έχει ως στόχο «να προστατεύσει και να φροντίσει τις καμήλες αλλά και να ελαφρύνει το βάρος από τους ώμους των ιδιοκτητών τους».

Γεγονός αναπάντεχο για τους διοργανωτές, το ξενοδοχείο έφερε κέρδη 1,4 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Η εκτροφή καμηλών είναι μια βιομηχανία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για τη Σαουδική Αραβία. Παρόμοια φεστιβάλ, όπως διαγωνισμοί ομορφιάς ή καμηλοδρομίες, οργανώνονται όλον τον χρόνο στη χώρα.

Κάποιοι εύποροι Σαουδάραβες δαπανούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να αγοράσουν και να φροντίσουν τα ωραιότερα ζώα.

Στους διαγωνισμούς ομορφιάς κρίνονται το σχήμα και το μέγεθος των χειλιών, του λαιμού και της καμπούρας της καμήλας. Για να κερδίσουν, ορισμένοι συμμετέχοντες έφτασαν στο σημείο να κάνουν ενέσεις μπότοξ στις καμήλες τους, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν. Αυτή η απαγορευμένη πρακτική τιμωρείται επίσης με τσουχτερό πρόστιμο που φτάνει τα 23.000 ευρώ.

