#MeToo: Σήμερα η δίκη του προπονητή ιστιοπλοϊας

Η πρώτη καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση έφτασε το πρωί της Τετάρτης στις δικαστικές αίθουσες, με τη Σοφία Μπεκατώρου να βρίσκεται στο πλευρό της νεαρής ισιτοπλόου.

Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ο πρώην προπονητής ιστιοπλοϊάς που κατηγορείται για το βιασμό της 11χρονης - τότε - αθλήτριάς του.

Ένα χρόνο μετά την κατάθεση της Σοφίας Μπεκατώρου στην Εισαγγελία και την αρχή του κινήματος #MeToo στην Ελλάδα, η πρώτη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης έφτασε το πρωί της Τετάρτης στις δικαστικές αίθουσες, με τη Σοφία Μπεκατώρου να βρίσκεται κοντά στη νεαρή κοπέλα.

Συγκλονίζουν τα πλάνα της οικογένειας, που είναι πιασμένοι όλοι χέρι - χέρι, δημιουργώντας ένα τείχος.

Με αφορμή την καταγγελία που έκανε η «Χρυσή» Ολυμπιονίκης μας, η νεαρή αθλήτρια της ιστιοπλοΐας είχε βρει την δύναμη να αποκαλύψει το δικό της μυστικό, που κρατούσε από τα 9 της χρόνια.

Από την πλευρά του, ο προπονητής, που είναι προφυλακισμένος, στις Φυλακές Τρίπολης, εδώ και έναν χρόνο, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας, κατά την απολογία του, πως διατηρούσε σχέση με την ανήλικη, εν γνώσει των γονιών της.

Η δίκη ξεκίνησε σήμερα, αλλά διεκόπη για τις 26 του μηνός, όπως ανέφερε στο ρεπροτάζ της για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου:

